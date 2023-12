Les 303 passagers, un chiffre non confirmé officiellement, sont immobilisés depuis jeudi à l’aéroport de Vatry.

PHOTO CHRISTOPHE ENA, ASSOCIATED PRESS

Plus de 300 Indiens toujours retenus en France

(Vatry) Un hall d’accueil bâché, des lits de camp en pagaille et des toilettes mobiles acheminées en urgence : plus de 300 Indiens sont toujours confinés samedi dans un aéroport de l’est de la France où les autorités, qui soupçonnent une « traite d’êtres humains », immobilisent leur vol depuis deux jours.

François NASCIMBENI, avec Kenan AUGEARD à Lille Agence France-Presse

Parmi ces passagers figurent « 13 mineurs non accompagnés, ainsi que des mineurs accompagnés », selon la protection civile du département, un chiffre non confirmé par les autorités. Leur âge « va d’un bébé de 21 mois à un adolescent de 17 ans ».

Cet avion, un Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines, devait initialement relier Dubaï (Émirats arabes unis) à Managua, capitale du Nicaragua.

PHOTO FRANÇOIS NASCIMBENI, AGENCE FRANCE-PRESSE Le Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines

Mais ce qui ne devait être qu’une escale technique sur la piste du petit aéroport de Vatry, à 150 kilomètres à l’est de Paris, s’est transformé depuis jeudi après-midi en longue immobilisation, après un « signalement anonyme » selon lequel des passagers étaient « susceptibles d’être victimes de traite des êtres humains » en bande organisée, a indiqué le parquet de Paris à l’AFP vendredi.

Selon une source proche du dossier, les passagers indiens, probablement des travailleurs aux Émirats arabes unis, pourraient avoir planifié de se rendre en Amérique centrale afin de tenter ensuite d’entrer illégalement aux États-Unis ou au Canada.

Deux gardes à vue

Les passagers de cet avion étaient toujours confinés samedi matin dans le hall d’accueil de l’aéroport, a constaté un journaliste de l’AFP. Ils y demeurent depuis jeudi soir, l’endroit ayant été transformé par arrêté préfectoral en zone d’attente pour étrangers.

Deux d’entre eux étaient vendredi soir en garde à vue.

PHOTO CHRISTOPHE ENA, ASSOCIATED PRESS

L’enquête vise à « vérifier si des éléments viendraient corroborer » les soupçons de traite d’êtres humains, selon le parquet.

Les enquêteurs ont contrôlé l’identité des passagers et des personnels navigants, et vérifient les « conditions et objectifs de transport » de ces personnes, a-t-il précisé.

La trentaine de membres de l’équipage, 15 pour la liaison Dubaï-Vatry et 14 ou 15 pour le trajet Vatry-Managua, « ont été auditionnés et autorisés à repartir librement », a indiqué à l’AFP Liliana Bakayoko, qui se présente comme l’avocate de la compagnie aérienne.

Legend Airlines « n’a effectué que quelques vols sur ce trajet, toujours pour le même client » non européen, a-t-elle ajouté, précisant que l’entreprise compte « se porter partie civile si des poursuites sont initiées par le ministère public, ou porter plainte » dans le cas contraire.

L’ambassade d’Inde en France a indiqué samedi sur X, ex-Twitter, travailler à « une résolution rapide de la situation », ajoutant que « du personnel consulaire est sur place ».

« Zone famille »

Des bâches ont été installées devant les baies vitrées du hall d’accueil de l’aéroport, ainsi que sur les bâtiments administratifs. L’accès restait bloqué par la police et la gendarmerie samedi matin, a constaté un journaliste de l’AFP.

La loi prévoit que s’il arrive en France par avion et que l’embarquement vers son pays de destination lui est refusé, un étranger peut être maintenu en zone d’attente pendant quatre jours maximum par la police aux frontières.

Ce maintien peut être prolongé de huit jours par un juge des détentions et de la liberté, puis de huit jours supplémentaires à titre exceptionnel. Au maximum, en fonction des recours, le maintien en zone d’accueil peut atteindre 26 jours.

Des lits individuels ont été mis à disposition des passagers, ainsi que des toilettes et des douches, indique la préfecture, qui précise qu’une « zone “famille” pour assurer l’intimité parent-enfant » a été déployée. « Trois repas par jour (sont) assurés par les services de l’État », ajoute-t-elle.

L’avion, totalement blanc et sans le nom d’aucune compagnie, était toujours immobilisé sur le tarmac samedi matin.

D’après le site spécialisé Flightradar, Legend Airlines est une petite compagnie dont la flotte est composée de quatre avions, dont deux A340-313.