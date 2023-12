(Rome) Une collision à basse vitesse entre deux trains a fait 17 blessés légers dimanche soir dans le nord-est de l’Italie, ont indiqué les pompiers et la compagnie ferroviaire italienne.

Agence France-Presse

L’accident est survenu entre un TGV Frecciarossa et un train régional sur la ligne Bologne-Rimini, entre Faenza et Forlì, ont indiqué les pompiers sur X (ex-Twitter).

Ils ont précisé à 21 h 45 (15 h 45 heure de l’Est) que les opérations de secours étaient terminées.

L’accident a entraîné des « blessures légères, je dirais des contusions. Il n’y a pas eu de blessé grave, la collision a eu lieu à très basse vitesse », a indiqué à l’AFP un porte-parole de Trenitalia.

Des investigations sont en cours pour comprendre les causes de l’accident, a-il précisé.

Des photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent deux trains l’un contre l’autre, avec les secours intervenant sur le bas-côté.

L’accident a provoqué de fortes perturbations de circulation dans la zone.

Le ministre des Transports et vice-premier ministre Matteo Salvini a demandé « l’identification rapide des causes et des éventuelles responsabilités », ont fait savoir ses services dans un communiqué.

En août, un train avait heurté et tué cinq ouvriers qui effectuaient des travaux nocturnes de maintenance près de Turin (nord).

En février 2020, deux cheminots avaient été tués et 31 passagers blessés dans le déraillement d’un train près de Lodi, au sud de Milan.

Et en janvier 2018, un autre déraillement près de Milan avait fait trois morts et 100 blessés, imputé à un défaut d’entretien des voies.