Entrevue avec le député ukrainien Igor Tchernev « Nous continuons de perdre des soldats au front »

On parle moins d’eux depuis les attentats du Hamas en Israël, mais les combattants ukrainiens continuent de se démener dans les tranchées et à le payer de leur vie. Si le vacillement de l’appui dans certains pays se traduit par une diminution de l’aide, surtout dans la livraison de munitions, il sera de plus en plus ardu pour les Ukrainiens de résister aux assauts du Kremlin, prévient Igor Tchernev.