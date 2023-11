(Kyiv) L’Ukraine a annoncé la mort samedi de deux secouristes dans un bombardement russe en deux temps dans la région sud-est de Zaporijjia, un rare exemple de cette technique parfois utilisée dans les conflits.

Agence France-Presse

À Komychouvaka, « les deux premiers tirs ont fait quatre blessés parmi les habitants de la région et un bâtiment résidentiel a pris feu », a indiqué la police ukrainienne dans un communiqué.

« Lorsque la police et les sauveteurs sont arrivés sur les lieux, les militaires du pays terroriste ont de nouveau tiré », selon le récit de la police. « Deux employés du service d’urgence de l’État ont été tués et trois autres de leurs collègues ont été blessés à des degrés divers ».

Les « double taps », ces bombardements en deux temps à quelques minutes d’écart qui ciblent les secours, sont relativement rares en Ukraine malgré l’intensité des combats entre Russes et Ukrainiens qui durent depuis près de deux ans.

Plus tôt samedi, l’Ukraine avait signalé une augmentation des attaques nocturnes aux drones lancées par la Russie, l’accusant d’en avoir tiré 38 sur son territoire, soit le nombre le plus élevé depuis plus le 30 septembre dernier.

L’armée de l’air ukrainienne a dit avoir abattu 29 de ces 38 drones Shahed de fabrication iranienne, des drones explosifs.

Une installation énergétique a été touchée dans la région d’Odessa, dans le sud du pays, ont aussi indiqué les services d’urgence ukrainiens.

PHOTO SERVICES D’URGRNCE DE LA RÉGION D’ODESSA VIA REUTERS Deux pompiers sur le site d’un incendie dans la région d’Odessa, dans le sud du pays, le 18 novembre

Par ailleurs, l’état-major ukrainien a déclaré samedi que ses forces « continuent de tenir des positions sur la rive gauche [orientale] du fleuve Dniepr ».

Depuis plus d’un an, les forces ukrainiennes et russes sont retranchées de part et d’autre de ce vaste cours d’eau situé dans la région méridionale de Kherson, après que la Russie a retiré ses troupes de la rive occidentale en novembre dernier.

Les forces ukrainiennes ont tenté à plusieurs reprises de traverser et de tenir leurs positions du côté contrôlé par les Russes, les responsables de Kyiv ayant finalement fait état d’une opération « réussie » la semaine dernière sur la rive gauche.

« Nos défenseurs consolident leurs positions et tirent sur les occupants », a déclaré l’état-major général sur ses opérations sur la rive orientale de la rivière.

De son côté, le ministère russe de la Défense a dit avoir détruit sept drones navals ukrainiens en mer Noire et 20 autres qui volaient dans le ciel des territoires occupés dans l’est et le sud de l’Ukraine.