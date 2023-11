La ministre de l’Intérieur britannique, Suella Braverman, a créé la polémique il y a quelques jours, avec ses propos sur la police et les sans-abri.

Nom

Suella Braverman

Âge

43 ans

Fonction

Ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni

Signes distinctifs

Électron libre, conservatisme, ambition

Pourquoi on en parle

La situation dans la bande de Gaza affecte aussi la politique britannique. La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a signé il y a quelques jours dans le quotidien The Times une tribune remettant en cause l’impartialité de la police, après que celle-ci eut autorisé une manifestation propalestinienne contre l’avis du premier ministre conservateur Rishi Sunak. Ses propos ont créé la polémique, tout comme ses commentaires sur les sans-abri.

Ce qu’elle a écrit

Cette conservatrice dure, qui avait déjà qualifié les manifestations propalestiniennes de « marches de la haine », a dénoncé un « deux poids, deux mesures » dans la police. Dans son texte, elle affirme que « les manifestants de droite et nationalistes qui commettent des agressions se heurtent à juste titre à une réponse sévère » de la police, mais que « les foules propalestiniennes affichant un comportement presque identique sont largement ignorées, même lorsqu’elles enfreignent clairement la loi », sous-entendant qu’elles ont la sympathie des autorités.

Dépasser les limites

Les propos de Mme Braverman sont considérés par beaucoup comme dépassant les limites de ce qui est raisonnable et constitutionnel, en plus de créer un dangereux précédent. « Suella Braverman est hors de contrôle », a fustigé la députée de l’opposition travailliste Yvette Cooper sur X, tandis que l’ancien chef de la police antiterroriste Neil Basu brandissait le spectre d’une police désormais « dirigée par les politiques ». Il faut savoir qu’au Royaume-Uni, l’indépendance de la police est un « principe clé », explique Tim Bale, professeur de politique de la Queen Mary University of London.

PHOTO TOBY MELVILLE, ARCHIVES REUTERS Un policier agrippe un jeune homme qui prenait part à une manifestation de solidarité avec les Palestiniens de Gaza, à Londres, le 4 novembre.

Pour M. Bale, les propos de Mme Braverman ont par ailleurs un fort « potentiel combustible », dans le « contexte inflammable » de la guerre dans la bande de Gaza. « Elle a enragé les gens qui militent pour un cessez-le-feu immédiat et qui ne considèrent pas leur rassemblement comme une marche de la haine. » Comme partout, le conflit entre Israël et le Hamas divise l’opinion et la classe politique britannique, provoquant de fortes tensions. Plusieurs marches réunissant des dizaines de milliers de personnes ont déjà eu lieu à Londres, avec près de 200 arrestations.

Pas l’accord de Downing Street

Le bureau du premier ministre Rishi Sunak a reconnu ne pas avoir approuvé la tribune de sa ministre, comme le prévoit pourtant la règle. Mme Braverman aurait par ailleurs refusé d’apporter des modifications demandées par le 10, Downing Street. Pour certains, cette incartade est la preuve du manque d’autorité de M. Sunak sur son parti – celui-ci s’abstenant de congédier sa ministre et allant même jusqu’à lui renouveler sa confiance, malgré le tollé.

PHOTO ARCHIVES REUTERS Suella Braverman avec le premier ministre britannique Rishi Sunak

Un « choix de vie » ?

Ce n’est pas la première controverse pour Mme Braverman, dont les positions réactionnaires et anti-immigration sont bien connues. Dans un message publié sur X, la ministre a déclaré vouloir empêcher les sans-abri de planter leurs tentes sur la voie publique. « Nous ne pouvons pas permettre que nos rues soient envahies par des rangées de tentes occupées par des personnes, souvent étrangères, pour qui vivre dans la rue est un mode de vie choisi. » Cette déclaration a provoqué la colère des associations, de l’opposition travailliste et même de certains élus conservateurs au moment où le Royaume-Uni, sixième économie mondiale, traverse une dure crise du logement et du coût de la vie alimentée par l’inflation. Selon des chiffres publiés en octobre par le gouvernement, 104 510 ménages vivaient dans des logements temporaires en Angleterre entre mars 2022 et mars 2023, soit une augmentation de 10 % par rapport à la même période l’année précédente, du jamais vu depuis 1998, date des premières données sur le sujet.

Viser le sommet

Suella Braverman est une vedette de l’aile droite du Parti conservateur devenue très influente au sein de la majorité. Les Tories, au pouvoir depuis 14 ans, sont donnés perdants aux prochaines élections législatives prévues l’an prochain. Ce qui n’empêche pas la ministre d’afficher clairement son ambition de remplacer Rishi Sunak. « Tout ce qu’elle fait a pour objectif de gagner le soutien de ce qu’elle espère être une majorité autoritaire antiwoke parmi les membres du parti. Ce sont eux qui choisiront ultimement le prochain leader de la formation, conclut Tim Bale. Il y a quelques signes que cela fonctionne. Mais cela pourrait ne pas se passer si elle va trop loin. Et elle est peut-être maintenant allée trop loin… »

Avec l’Agence France-Presse, The Guardian et la BBC