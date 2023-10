France

Un enseignant poignardé à mort dans un lycée, alerte « urgence attentat »

(Arras) Un homme armé d’un couteau et criant « Allahou Akbar », fiché pour radicalisme et sous surveillance du renseignement français, a tué vendredi un enseignant et blessé trois personnes dans un collège-lycée d’Arras, dans le nord de la France.