Le groupe Just Stop Oil, opposé à l’exploration de tout nouveau gisement pétrolier ou gazier, avait indiqué dans la matinée du 6 mai que 19 de ses militants avaient été arrêtés aux abord du parcours.

(Londres) Vingt-et-une personnes arrêtées par la police de Londres lors du couronnement du roi Charles III le 6 mai ne feront l’objet d’aucune poursuite, a annoncé jeudi la police, très critiquée pour ses agissements pendant l’évènement.

Agence France-Presse

Ces nouveaux classements sans suite portent à 55 – sur 64 arrestations au total à Londres, dont des militants écologistes ou antimonarchie qui voulaient manifester – le nombre de personnes interpellées sans être poursuivies.

Ces « groupes avaient été arrêtés afin d’empêcher des perturbations et pour des soupçons de conspiration de causer une nuisance publique » sur le Mall, artère qui mène au palais de Buckingham et Whithehall, une autre artère de Londres empruntée par le cortège, a annoncé la police dans un communiqué.

Mais au vu des éléments recueillis, il n’y avait aucune chance de condamnation, a ajouté Scotland Yard.

« Nous avions des renseignements indiquant que des militants prévoyaient de cibler le cortège », a détaillé le commissaire adjoint Matt Twist, évoquant les craintes de la police pour cet « évènement d’importance nationale énorme » et « pour la sécurité des participants et plus largement du public ».

Il a défendu l’approche « proactive » de la police, précisant que trois personnes arrêtées le jour du couronnement sans être poursuivies avaient été arrêtées près du parcours « en possession de colle, d’une bannière d’un groupe militant connu, de clés Allen et d’autres accessoires qui auraient pu être utilisés pour commettre des dégradations ou d’autres perturbations ».

Six militants du groupe antimonarchie Republic avaient également été arrêtés alors qu’ils voulaient manifester à Trafalgar Square au passage du roi, avant d’être libérés sans poursuites 16 heures plus tard.

Deux jours plus tard, Scotland Yard avait dit « regretter » qu’ils aient été empêchés de manifester. Le directeur général de Républic, Graham Smith a estimé jeudi sur X (ex-Twitter) que la police devrait « avoir honte de ses actes lors du couronnement » et a incité ceux qui ont été arrêtés à poursuivre la police, comme il a lui-même annoncé le faire le mois dernier.

Sur les 64 personnes arrêtées au total, six ont été inculpées, deux sont sous contrôle judiciaire ou libérées en attendant la suite de l’enquête, et une a écopé d’une amende, selon Scotland Yard.