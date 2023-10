Venise

Au moins 21 morts après qu’un bus soit tombé d’un pont

(Venise) Au moins 21 personnes sont mortes et une vingtaine d’autres ont été blessées mardi soir à Venise lorsqu’un bus transportant des touristes, dont des Ukrainiens, des Français et des Allemands, est tombé d’un pont et a pris feu, selon les autorités de cette ville mondialement connue du nord-est de l’Italie.