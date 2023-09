La Pologne ne fournit plus d’armes à l’Ukraine pour se concentrer sur son armement

(Varsovie) La Pologne a annoncé mercredi soir qu’elle ne fournissait plus d’armes à Kyiv, une déclaration qui illustre les tensions de plus en plus vives entre les deux alliés, à un moment clé de la riposte de Kyiv à l’invasion russe.