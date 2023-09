(Kyiv) Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a dénoncé une « impasse » dans les négociations avec l’Occident concernant la création d’un tribunal international pour juger Vladimir Poutine et le transfert à l’Ukraine de centaines de milliards d’euros d’actifs russes gelés à l’étranger.

Agence France-Presse

« Malheureusement, nous sommes dans une sorte d’impasse sur ces deux questions, car nous avons des divisions sur la première et il y a clairement un manque de volonté sur la deuxième », a-t-il déclaré vendredi à Kyiv, de propos sous embargo jusqu’à samedi soir.

Les pays du « G7 sont fermement en faveur d’un tribunal […] hybride » basé sur la législation ukrainienne et qui ne permet pas selon Kyiv de lever l’immunité des dirigeants russes dont le président Poutine, son premier ministre Mikhaïl Michoustine et le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, a assuré le ministre.

PHOTO MIKHAIL METZEL, AGENCE SPUTNIK/AGENCE FRANCE-PRESSE Le président russe Vladimir Poutine

« Un tribunal hybride ne répond pas à la question de comment poursuivre la troïka que je viens de mentionner », a-t-il déclaré lors de la conférence annuelle Yalta European Strategy rassemblant les soutiens de l’Ukraine.

« Il est impossible d’expliquer aux Ukrainiens qu’un tel tribunal pourrait avoir lieu sans Poutine sur le banc des accusés », a renchéri le procureur général ukrainien Andriï Kostine. « Chaque Ukrainien veut un tribunal où Poutine sera poursuivi en justice et jugé. Et c’est notre obligation avec le monde civilisé de créer un tel tribunal ».

Contrairement au G7, l’Ukraine et nombre d’autres pays insistent, selon M. Kouleba, sur la mise en place d’un « tribunal international » ressemblant à celui de Nuremberg (Allemagne) qui avait jugé des criminels de guerre nazis après la Seconde Guerre mondiale.

Pour Kyiv, une telle institution permettra de priver les dirigeants russes de leur immunité et de les poursuivre en justice pour le « crime d’agression » contre l’Ukraine.

L’autre dossier épineux entre les Ukrainiens et leurs alliés concerne l’idée d’utiliser les actifs russes gelés en Occident depuis le début de l’invasion russe pour la reconstruction de l’Ukraine, ravagée par la guerre. Ce redressement est évalué à des centaines de milliards de dollars.

Les alliés occidentaux ont gelé plus de 300 milliards d’euros (440 milliards de dollars CAN) d’actifs de la Banque centrale russe et plusieurs dizaines de milliards d’euros de biens divers appartenant à des personnes ou des entités sanctionnées.

L’Ukraine, qui dépend énormément sur l’aide occidentale militaire et financière face à Moscou, demande que ces fonds soient mis à sa disposition, mais les Occidentaux évoquent des difficultés juridiques.

« Si un an et demi plus tard, j’entends toujours de l’Europe et de l’Amérique du Nord : nous travaillons là-dessus, je le respecte […], mais je sais ce qui se passe. Il y a un manque de volonté pour arriver à une conclusion. Alors nous devons le changer », a martelé M. Kouleba.

Même après la fin des hostilités, « il ne peut pas y avoir de paix sans justice et responsabilité », a prévenu de son côté le procureur général Kostine.

« Nous comprenons qu’une fois qu’on aura gagné la guerre sur le champ de bataille, nous allons toujours nous battre pour la justice pendant encore des années, voir des décennies », a-t-il ajouté.