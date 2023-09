(Kyiv) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu vendredi que la Russie, forte de sa supériorité aérienne, était en train de stopper la contre-offensive ukrainienne, se plaignant du ralentissement de l’aide militaire occidentale et des sanctions visant Moscou.

Agence France-Presse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu vendredi que la Russie, forte de sa supériorité aérienne, était en train de stopper la contre-offensive ukrainienne, se plaignant du ralentissement de l’aide militaire occidentale et des sanctions visant Moscou.

« Si nous ne sommes pas dans le ciel et que la Russie l’est, elle nous arrête depuis le ciel. Ils stoppent notre contre-offensive », a déclaré, lors d’une conférence à Kyiv, le président ukrainien. Il a dénoncé « des processus qui deviennent plus compliqués et plus lents, s’agissant des sanctions ou de l’approvisionnement en armes » occidentales.

« La guerre ralentit, on reconnaît ce fait », a-t-il dit.

« Quand des partenaires nous disent “quelle est la prochaine étape de la contre-offensive ?” ma réponse est qu’aujourd’hui, nos étapes sont plus rapides probablement que les nouveaux paquets de sanctions » visant la Russie, a-t-il dit.

L’Ukraine se plaint régulièrement de la lenteur des mesures de rétorsion censées freiner l’effort de guerre russe.

M. Zelensky a une nouvelle fois souligné que si les Occidentaux livraient plus vite des munitions de longue portée, qui permettent de pilonner les défenses, les arrières et la logistique russes, l’armée ukrainienne avancerait également plus vite.

« Une arme spécifique a un impact spécifique. Plus elle est puissante et de longue portée, plus la contre-offensive ira vite », a-t-il souligné.

Au moins quatre morts dans des frappes

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La Russie continue de bombarder les villes ukrainiennes, souvent de nuit ou à l’aube. Vendredi, trois civils ont été tués à Odradokamianka, dans la région méridionale de Kherson, selon le ministre ukrainien de l’Intérieur, Igor Klymenko.

À Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky dans le sud du pays, un bombardement a frappé un bâtiment administratif tuant un policier, selon les secours. Trois personnes sont dans un état grave et 59 blessées.

Des photos de la scène montrent de la fumée s’échappant des ruines du bâtiment alors que les secouristes transportent un blessé vers une ambulance.

Dans le nord de l’Ukraine, un quartier résidentiel de la ville de Soumy a été touché. Une vingtaine de bâtiments ont été endommagés et trois personnes ont été blessées, selon le gouvernement ukrainien.

PHOTO POLICE NATIONALE D'UKRAINE, FOURNIE PAR REUTERS

Plus à l’est, à Zaporijjia, un homme a été blessé par une frappe russe à l’aube, selon le chef de l’administration militaire régionale, Iouriï Malachko.

« Pseudos-élections »

Tout en continuant de bombarder l’Ukraine, la Russie a ouvert les bureaux de vote pour des scrutins locaux à travers tout le pays, mais aussi dans les quatre régions ukrainiennes occupées partiellement (Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson), ainsi qu’en Crimée, péninsule annexée en 2014.

Des « pseudos-élections » n’ayant « aucune valeur » pour Kyiv, qui appelle ses partenaires occidentaux « à condamner ces actions arbitraires et vaines ».

Le déroulement du vote été perturbé par des missiles et « la commission électorale de la région de Kherson a été évacuée », a affirmé vendredi la cheffe de la Commission électorale de Russie, Ella Pamfilova, citée par l’agence Ria Novotni.

« Nous avons une situation précaire » dans les territoires annexés où les combats font rage, a-t-elle ajouté, déplorant des retards.

Sur Telegram, le maire ukrainien en exil de Melitopol (zone occupée de Zaporijjia) a fait état de « deux puissantes explosions » ayant retenti à minuit au lycée de Berdiansk, au bord de la mer Noire, où « l’ennemi avait localisé l’un des bureaux de vote ».

L’écrasante majorité de la communauté internationale, y compris la majorité des alliés de la Russie, ne reconnaît pas les annexions de territoires ukrainiens.

Les scrutins « ne sont rien d’autre qu’un exercice évident de propagande », a dénoncé le ministère allemand des Affaires étrangères vendredi.

Les dizaines de scrutins régionaux et municipaux en Russie, organisés de vendredi à dimanche, se déroulent eux en l’absence de toute opposition, sur fond de répression, la quasi-totalité des figures anti-Kremlin ayant été forcées à l’exil ou arrêtées.

Sabotage en Crimée

La Russie a par ailleurs annoncé vendredi l’arrestation d’un homme qu’elle accuse d’avoir préparé un sabotage pour le compte de l’Ukraine visant une installation des transports ferroviaires dans la péninsule annexée de Crimée.

Le gouverneur de Crimée placé par la Russie, Sergueï Aksionov, a averti que les infrastructures de transport étaient devenues une cible privilégiée du « terrorisme » et que les saboteurs seraient sanctionnés.

Il a ensuite dit qu’un drone ukrainien avait été abattu au-dessus du nord de la péninsule, mais n’a pas donné d’autres détails.

La Crimée, cruciale pour la logistique des forces russes combattant dans le sud de l’Ukraine, a été visée à de multiples reprises par des frappes ukrainiennes depuis le début de l’offensive russe en février 2022.

L’Ukraine a juré de libérer tout son territoire occupé par la Russie depuis son invasion de février 2022, ainsi que la Crimée annexée depuis 2014 et lourdement défendue par l’armée russe.