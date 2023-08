(Paris) Les organisateurs des Jeux olympiques de Paris et d’autres dirigeants ont dû annuler le volet de natation d’une compétition de paratriathlon en raison de nouvelles inquiétudes concernant la qualité de l’eau dans la Seine, samedi.

Associated Press

La compétition a été transformée en duathlon, impliquant seulement de la course à pieds et à vélo. L’annulation du segment de natation représente un dur coup pour les organisateurs de Paris 2024 et pour l’ambition de la ville de rouvrir le célèbre fleuve au public après les Olympiques.

La Seine a accueilli des nageurs lors d’épreuves jeudi et vendredi. Cependant, les résultats de tests de qualité de l’eau ont démontré « une divergence importante » dans les heures avant l’épreuve de samedi, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Ils ont ajouté que les dirigeants de la fédération mondiale de triathlon, des Jeux de Paris, de la Ville de Paris et de la région parisienne ont décidé conjointement d’annuler l’épreuve de samedi « par mesure préventive et pour ne pas mettre la santé des athlètes en danger ».

Au début du mois, une épreuve de la Coupe du monde de natation en eau libre a été annulée. De fortes pluies avaient alors causé des déversements d’eaux usées non traitées dans la Seine, faisant chuter le niveau de la qualité de l’eau en deçà des standards. Il y a aussi eu de la pluie à Paris avant l’annulation de samedi.

De nouveaux tests seront effectués et une décision sera prise tôt dimanche concernant les épreuves à l’horaire, ont précisé les organisateurs.

Les organisateurs ont rappelé que 1,4 milliard d’euros avaient été investis par l’État et les autorités locales afin d’améliorer la qualité de l’eau de la Seine.

La portion de nage du parcours olympique de triathlon commence au pied du célèbre pont Alexandre III. Les circuits de vélo et de course déambulent dans certains des quartiers les plus célèbres de la capitale française, dont sur les Champs-Élysées.