(Tbilissi) Au moins 11 personnes ont été tuées et des dizaines sont portées disparues après un glissement de terrain dans la région montagneuse de Ratcha, dans le nord-ouest de Géorgie, ont indiqué vendredi les autorités de ce pays du Caucase.

Agence France-Presse

« Les corps de 11 personnes ont été retrouvés dans le cadre de l’opération de recherches et de sauvetage », a indiqué le ministère géorgien de l’Intérieur.

Un précédent bilan faisait état de sept morts.

PHOTO IRAKLI GEDENIDZE, REUTERS Des secouristes évacuent des résidants de la région de Ratcha, le 4 août.

« C’est une situation très difficile », a reconnu devant la presse le premier ministre géorgien, Irakli Garibachvili, qui s’est rendu sur les lieux.

Selon lui, les secouristes cherchent encore une trentaine de personnes portées disparues après l’éboulement survenu jeudi dans cette région, où se trouvent de nombreuses stations touristiques.

« Un travail actif est en cours », a souligné M. Garibachvili, en précisant avoir ordonné à l’armée géorgienne de rejoindre les opérations de recherches.

Le glissement de terrain s’est produit jeudi, après plusieurs jours de pluies torrentielles, près d’un hôtel à Chovi, une petite station touristique située dans les montagnes de la région de Ratcha. Il a endommagé des chalets, des lignes électriques, des routes et des ponts.

« Nous avons survécu de manière miraculeuse », a déclaré l’une des rescapées, Mariam Berianidzé, 26 ans, citée par des médias géorgiens, en affirmant avoir passé « deux heures à moitié enterrée » dans l’éboulement.

« Trois personnes ont été emportées par l’inondation sous nos yeux et j’espère qu’elles seront retrouvées vivantes », a-t-elle ajouté.

« Pour le deuxième jour consécutif, les opérations de recherches et de sauvetage se poursuivent impliquant environ 400 pompiers, secouristes » et membres de différentes unités de la police, avait indiqué plus tôt le ministère de l’Intérieur.

PHOTO IRAKLI GEDENIDZE, REUTERS Des secouristes menant une opération de recherche dans la région de Ratcha, le 4 août.

« Les employés du ministère de l’Intérieur évacuent activement les citoyens de la zone du désastre », a-t-il encore souligné, en faisant état de plus de 140 personnes évacuées.

Selon Merab Gaprindachvili, géologue de l’Agence de l’environnement géorgienne, le désastre a été provoqué par une combinaison de plusieurs facteurs, notamment de fortes pluies et la fonte « intense » de deux glaciers.

« Des évènements géologiques et hydrométéorologiques ont eu lieu en même temps », a déclaré M. Gaprindachvili dans une interview à des chaînes de télévision géorgiennes : « Un évènement naturel similaire ne s’était jamais produit dans l’ouest de la Géorgie ».