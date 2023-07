Feux de forêt

L’Europe s’embrase de plus en plus

(Paris) « Hors de contrôle », « sans précédent », « gigantesques » : chaque année, les incendies de forêt en Europe sont plus violents et s’étalent sur une plus longue période, à l’instar de ceux sur l’île grecque de Rhodes, qui ont entraîné une opération d’évacuation de touristes sans précédent.