Le mobile de l’attaque n’est pas connu, et la police a affirmé garder « l’esprit ouvert », sans évoquer à ce stade de motif terroriste.

PHOTO JACOB KING, ASSOCIATED PRESS

(Londres) Des milliers de personnes se sont rassemblées jeudi après-midi en hommage aux trois personnes tuées mardi dans l’attaque de Nottingham (Angleterre) pour laquelle un suspect est toujours en garde à vue.

Agence France-Presse

Deux étudiants de 19 ans, Barnaby Webber et Grace Kumar, et un employé d’une école de 65 ans, Ian Coates, ont été poignardés à mort dans cette attaque, tandis que trois autres personnes ont été blessées, renversées par une camionnette, suscitant une importante vague d’émotion dans la ville et au-delà.

« C’est important que nous nous tenions côte à côte alors que nous réagissons à la violence choquante dont nous avons été témoins dans nos rues cette semaine », a déclaré David Mellen, président du conseil local dans l’un des nombreux discours prononcés à la tribune installée sur la principale place du centre de la ville.

À 18 h la foule s’est figée pour une minute de silence.

Le suspect, un homme de 31 ans, a été arrêté peu après, et est toujours en détention. Sa garde à vue a été prolongée de 36 heures jeudi.

La police a indiqué jeudi qu’il était un ancien étudiant de l’Université de Nottingham, mais que cela « n’était pas considéré comme ayant un lien avec l’attaque ».

Selon plusieurs médias britanniques, il s’agit d’un homme originaire d’Afrique de l’Ouest, résidant régulièrement depuis de nombreuses années au Royaume-Uni et sans casier judiciaire.

Le mobile de l’attaque n’est pas connu, et la police a affirmé garder « l’esprit ouvert », sans évoquer à ce stade de motif terroriste.

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman s’est rendue sur place jeudi, déposant une gerbe de fleurs au milieu des autres bouquets et objets déposés par la population devant le siège du conseil local.

« Dans des moments terribles comme celui-ci, il est vital que nous soyons solidaires en tant que pays. Nous ne pouvons pas laisser d’horribles actes de violence nous prendre cela », a-t-elle déclaré.