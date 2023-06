Grandeur et décadence de Silvio Berlusconi

Médias, scandales et procès… Une page de l’histoire politique italienne vient de se tourner, avec la disparition de l’ineffable Silvio Berlusconi, à l’âge de 86 ans. Le « Cavaliere » laisse derrière lui une image pour le moins contrastée. Retour sur ses oh ! et ses bah !…