(Londres) Deux adolescents ont été tués dans un accident de la circulation lundi soir à Cardiff, au Royaume-Uni, ce qui a donné lieu à des violences dans la nuit dans lesquelles une dizaine de policiers ont été blessés, a indiqué un responsable de la police sur la BBC.

Agence France-Presse

« Ce que je comprends c’est qu’il y a eu un accident de la route impliquant deux adolescents sur une moto ou un scooter tout-terrain et qu’ils sont malheureusement décédés », a déclaré sur la BBC Alun Michael, commissaire de police dans le sud du Pays de Galles.

« Cela semble avoir déclenché, pour des raisons qui ne sont pas claires, les désordres […] au cours desquels une dizaine de policiers ont été blessés », a-t-il poursuivi. La vie de ces agents n’est pas en danger, a-t-il précisé.

« Bien sûr, il va y avoir des enquêtes ce matin pour tenter d’établir ce qui s’est passé », a ajouté Alun Michael, laissant entendre que des « rumeurs » auraient pu causer ces violences.

« Cela illustre la vitesse à laquelle les rumeurs peuvent circuler avec l’activité des médias sociaux de nos jours, et que les évènements peuvent devenir incontrôlables », a-t-il dit. La BBC a évoqué une rumeur selon laquelle les deux adolescents seraient morts à cause d’une course poursuite avec la police.

La situation était encore peu claire mardi matin.

Entre cent et 150 personnes ont été impliquées dans ces violences dans le quartier d’Ely à Cardiff, au Pays de Galles, selon la BBC. Des images montrent des voitures en flammes.

Peu après 1 h du matin (20 h heure de l’Est), la police de Cardiff a indiqué sur Twitter que des arrestations avaient eu lieu et que des policiers étaient toujours sur place pour répondre à cette situation de « désordre à grande échelle ».