La Pologne redonne à Kaliningrad son nom d’origine

(Varsovie) Le nom de Kaliningrad, dans l’enclave russe du même nom située entre la Pologne et la Lituanie, va disparaître des cartes et des documents officiels polonais et sera remplacé par l’ancienne appellation polonaise de cette ville, a annoncé mercredi le gouvernement à Varsovie.