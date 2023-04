(Paris) Quelques violences émaillaient la 11e journée d’action contre la réforme des retraites d’Emmanuel Macron alors que le nombre de manifestants baissait jeudi en France, dans un climat de plus en plus crispé entre les organisations syndicales et l’exécutif, qui parie sur un essoufflement du mouvement.

Joris FIORITI et les bureaux français de l’AFP Agence France-Presse

Un restaurant du sud de Paris devenu un symbole du président français, qui y avait célébré en 2017 sa qualification pour le second tour de la présidentielle, a été attaqué. « La Rotonde », déjà victime d’une tentative d’incendie durant les marches des « gilets jaunes » en 2020, a cette fois-ci vu son auvent prendre brièvement feu, avant que les pompiers n’interviennent.

Dans la capitale, le syndicat CGT faisait état en milieu d’après-midi de 400 000 manifestants, contre 450 000 selon lui jeudi dernier. Les autorités, qui avaient alors recensé 93 000 personnes n’ont pas encore fait connaître leur estimation du jour.

Dans les grandes villes français, la participation semblait également s’étioler. À Rennes, habituelle place forte de la contestation, la préfecture n’a compté que 8500 manifestants et les syndicats 20 000.

Même tendance à l’essoufflement dans d’autres métropoles de l’Ouest, comme Nantes (15 000 à 50 000 personnes) et Brest (10 000 à 18 000), mais aussi dans le Sud, à Nice (2400 à 20 000) et Marseille (10 000 à 170 000), ou encore dans le centre à Clermont-Ferrand (7500 à 20 000).

Les autorités prévoyaient mercredi soir une mobilisation moins massive au niveau national, avec entre 600 000 et 800 000 personnes, dont 60 000 à 90 000 à Paris. Au total, 11 500 policiers et gendarmes ont été mobilisés, alors que les derniers cortèges ont été émaillés de tensions.

Mais les syndicats espéraient un rebond contre le relèvement de 62 à 64 ans de l’âge de départ à la retraite. « Il y a une grosse contestation » contre cette réforme qui « ne passe toujours pas », a souligné le patron du syndicat réformiste CFDT, Laurent Berger.

Des blocages de lycées et de sites universitaires se sont produits jeudi matin à Lyon (est), Rennes (ouest), Lille (nord) ou Paris, dont celui de la prestigieuse université de la Sorbonne.

Des actions de blocages aux portes de grandes villes ont par ailleurs provoqué des embouteillages.

En dépit de l’essoufflement des grèves après bientôt trois mois de bras de fer, des manifestants affichent toujours une détermination à toute épreuve, à l’image de Davy Chrétien, à Marseille (sud) : « Nous n’avons toujours pas lâché et nous n’allons pas le faire », prévient ce fonctionnaire territorial de 50 ans.

Conseil constitutionnel

De son côté, le gouvernement fait le dos rond en attendant la décision du Conseil constitutionnel, qui se prononcera le 14 avril sur la constitutionnalité de cette réforme très impopulaire. Cette haute juridiction peut censurer la loi, la valider totalement ou partiellement.

Le projet phare du second mandat d’Emmanuel Macron est sur les rails après avoir été adopté au forceps le 20 mars à l’issue de semaines de manifestations et de tractations stériles à l’Assemblée nationale.

L’utilisation d’un mécanisme constitutionnel permettant une adoption sans vote au Parlement n’a pas fait désarmer l’opposition et les syndicats. Au contraire, les relations entre le chef de l’État et les partenaires sociaux, en particulier la centrale réformiste CFDT, tournent à l’aigre.

Une rencontre mercredi entre la première ministre Elisabeth Borne et l’intersyndicale – comptant 8 organisations-a tourné court, les syndicats parlant d’« échec », la CGT dénonçant même un « gouvernement obtus, radicalisé et déconnecté ».

« Provocation »

Depuis la Chine, Emmanuel Macron a pour sa part répliqué via son entourage en insistant sur un projet « porté démocratiquement » et en rejetant la responsabilité de l’échec du dialogue sur les syndicats, notamment la CFDT, qui n’a « pas voulu entrer dans un compromis ».

« Je dis “stop à la provocation”. Ça n’a pas de sens, on n’est pas sur un ring. Ce n’est pas moi le problème », a rétorqué jeudi Laurent Berger, sur la radio RTL. « On est en désaccord, pas en guerre », a pour sa part assuré le ministre du Travail Olivier Dussopt.

Une intersyndicale est prévue dans la soirée pour décider d’une nouvelle journée de mobilisation avant la décision du Conseil constitutionnel. Laurent Berger espère que les Sages censureront « l’ensemble de la loi » le 14 avril. Politiquement, le conflit semble tourner à l’avantage de l’extrême droite de Marine Le Pen, opposée à la réforme, mais discrète depuis le début du conflit.

Selon un sondage publié mercredi, 47 % des Français considèrent que la dirigeante du Rassemblement national « a la stature d’une présidente de la république », en hausse de 5 points en un an, et qu’elle est « capable de réformer le pays » (51 %, + 8 points).