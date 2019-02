Brexit: Theresa May frappe un mur à Bruxelles

La première ministre britannique Theresa May a frappé un mur jeudi à Bruxelles, où elle s'était rendue pour tenter d'obtenir des assouplissements à l'accord de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Un porte-parole du président de la Commission européenne a indiqué que Jean-Claude Juncker a clairement fait savoir à Mme May qu'il est hors de question de renégocier l'accord de Brexit.

Margaritis Schinas a ajouté que M. Juncker a « souligné que les (27 pays membres de l'Union européenne) ne rouvriront pas l'accord de retrait, qui représente un compromis à l'équilibre fragile ».

Selon M. Schinas, Mme May « a évoqué différentes options » pour empêcher l'apparition de contrôles douaniers le long de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, ce qui représente le principal point d'achoppement des négociations du Brexit.

Affirmant que la rencontre de 90 minutes entre M. Juncker et Mme May a été « robuste, mais constructive », M. Schinas a rappelé que l'UE et le Royaume-Uni y sont déjà allés de concessions importantes pour en arriver à un accord.

Les deux leaders doivent se rencontrer de nouveau d'ici la fin du mois.