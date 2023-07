La Police nationale d’Haïti est sous-financée et largement maîtrisée par des gangs qui sont devenus plus puissants depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021.

(San Juan) Un important groupe de défense des droits de la personne en Haïti sonne l’alarme contre une recrudescence des meurtres et des enlèvements, alors que le Conseil de sécurité de l’ONU se préparait à se réunir vendredi sur l’aggravation de la violence dans le pays.

Associated Press

Le Réseau national de défense des droits de la personne a également condamné ce qu’il a appelé l’inaction du gouvernement dans un rapport daté de jeudi.

Le groupe a noté qu’entre le 1er mai et le 12 juillet, au moins 75 personnes ont été tuées et 40 autres enlevées. Parmi les personnes tuées figurent un avocat, un écolier, deux entrepreneurs de pompes funèbres et au moins six policiers. Parmi les personnes kidnappées figure une journaliste de Radio Vision 2000 qui a ensuite été relâchée. Son mari, l’ancien président du Conseil électoral provisoire d’Haïti, est toujours détenu par des membres de gangs depuis son enlèvement à la mi-juin.

Des gangs sont également accusés d’avoir pénétré par effraction dans un hôpital de Canaan, dans le nord de Port-au-Prince, d’avoir volé des fournitures médicales et d’avoir enlevé au moins six agents de sécurité. En outre, des criminels armés ont incendié le mois dernier le bâtiment qui abritait le consulat jamaïcain en Haïti.

La violence a récemment contraint l’organisme Médecins sans frontières à suspendre les soins dans l’un de leurs hôpitaux à Port-au-Prince après que le groupe a déclaré qu’une vingtaine d’hommes armés avaient fait irruption dans une salle d’opération et enlevé un patient.

Plus tôt cette année, le groupe de défense des droits de l’homme a déclaré que les enlèvements et les meurtres avaient diminué au milieu d’un soulèvement violent ciblant des membres présumés de gangs, mais a noté que les gangs avaient depuis repris leurs activités.

Le groupe a exhorté les autorités à démanteler tous les gangs armés et à rétablir l’ordre et la sécurité.

La Police nationale d’Haïti est sous-financée et largement maîtrisée par des gangs qui sont devenus plus puissants depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 et qui, selon les estimations, contrôlent désormais jusqu’à 80 % de Port-au-Prince. Le département ne compte que quelque 9000 officiers en service actif pour un pays de plus de 11 millions d’habitants.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a insisté sur une force internationale pour aider la police nationale d’Haïti, un expert de l’ONU estimant qu’Haïti a besoin de jusqu’à 2000 policiers antigang supplémentaires.

Le premier ministre haïtien Ariel Henry a demandé le déploiement urgent d’une telle force en octobre, mais le Conseil de sécurité de l’ONU a jusqu’à présent choisi d’imposer des sanctions aux membres de gangs et à d’autres.