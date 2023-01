(San Francisco) Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé lundi une aide d’urgence de 105 millions de dollars pour Haïti, qui est plongé dans une crise humanitaire aggravée par l’inflation.

Agence France-Presse

Les fonds doivent permettre au pays caribéen de « soutenir les personnes les plus affectées par la hausse des prix de l’alimentation grâce à des distributions de nourriture et des versements aux ménages les plus vulnérables », a indiqué Antoinette Sayeh, directrice générale adjointe, citée dans un communiqué de l’organisation.

Le financement a été débloqué grâce au guichet « chocs alimentaires » du FMI, ouvert fin septembre pour une année.

L’instrument sert à donner accès rapidement à des fonds d’urgence aux États faisant face à l’insécurité alimentaire, notamment en cas de chocs inattendus dans l’importation de céréales ou de hausse brutale des cours.

« Plus de la moitié de la population d’Haïti vit déjà sous la ligne de pauvreté », a rappelé le FMI, et le pays subit une « crise sanitaire » (épidémie de choléra) et des « graves problèmes de sécurité ».

« Haïti a été durement touché par les conséquences économiques de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, dont l’inflation record », a souligné Antoinette Sayeh.

Le financement se fera via la facilité de crédit rapide (FCR) – qui permet un prêt à taux zéro en direction des États à faibles revenus faisant face à une situation d’urgence – et l’instrument de financement rapide (IFR) du FMI, qui accorde un concours financier afin d’aider à rétablir la balance de paiements.