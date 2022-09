(Buenos Aires) Des manifestations de soutien, à l’appel de secteurs proches du gouvernement, se préparaient vendredi dans plusieurs villes d’une Argentine sous le choc, pour témoigner la solidarité avec la vice-présidente Cristina Kirchner, victime jeudi soir d’une tentative d’assassinat qui a choqué le pays et suscité des condamnations internationales.

Agence France-Presse

Le jour a été décrété férié par le président Alberto Fernandez qui a qualifié l’attentat de « fait d’une énorme gravité, le plus grave survenu depuis que notre pays a retrouvé la démocratie » en 1983.

Selon des images de plusieurs télévisions, l’homme qui a apparemment agi seul, a pointé une arme de poing vers la tête de Mme Kirchner, à quelques mètres à peine, et a semblé appuyer sur la gâchette sans qu’aucun coup de feu ne parte, alors qu’elle se mêlait à des sympathisants au bas de son domicile, dans le quartier de Recoleta à Buenos Aires.



PHOTO TELAM, FOURNIE PAR AGENCE FRANCE-PRESSE Cristina Kirchner au moment de la tentative de meurtre 1 /2



« Cristina est en vie, car pour une raison qui n’a pas encore été confirmée techniquement, l’arme qui contenait cinq balles n’a pas fait feu bien qu’ayant été déclenchée », a affirmé le président Fernandez dans son allocution quelques heures après l’incident.

L’homme arrêté a été identifié comme Fernando André Sabag Montiel, 35 ans, de nationalité brésilienne avec une mère argentine et un père chilien, selon des sources policières citées par l’agence de presse officielle Télam. Vivant en Argentine depuis 1993. Il avait été arrêté le 17 mars 2021 pour port d’armes.

Le pape François, ancien archevêque de Buenos Aires, a envoyé vendredi un message de « solidarité » et de « proximité en ce moment délicat » où il dit prier pour que « l’harmonie sociale et le respect des valeurs démocratiques prévalent toujours ».

Parmi les appels à manifestations, le plus grand rassemblement devait démarrer de la Plaza de Mayo à Buenos Aires, face à la présidence, lancé par la coalition au pouvoir Frente de Todos (péronisme de centre gauche) « avec le drapeau pour défendre la démocratie ».

M. Fernandez a décrété la journée fériée « pour que dans la paix et la concorde le peuple argentin puisse s’exprimer en défense de la vie, de la démocratie, et en solidarité avec notre vice-présidente ».

« Ils l’ont attrapé »

Depuis onze jours, des centaines de sympathisants se rassemblent chaque soir au bas du domicile de la vice-présidente pour marquer leur soutien depuis que 12 années de prison ont été requises contre elle par la justice dans une affaire de corruption.

Vendredi matin, étaient encore présents des militants au milieu d’une forte présence policière.

« Nous attendions notre chère Cristina. Et elle est descendue pour saluer tout le monde, comme chaque soir. Et tout d’un coup, nous avons entendu une agitation, et c’était le type qui avait pointé son arme sur elle. Ils l’ont attrapé juste à côté de moi, ils l’ont fait passer par là et j’ai eu le visage de ce salaud collé à ma tête », a raconté à l’AFP Teresa, une femme qui n’a pas donné son nom de famille.

La juge Maria Eugenia Capuchetti et le procureur Carlos Rivolo, responsables de l’enquête, ont entendu vendredi Cristina Kirchner, et des témoins de la scène, dont des policiers et gardes du corps. La police a aussi perquisitionné un appartement dans la banlieue de Buenos Aires, où vivait le suspect et saisi deux boîtes de 50 balles chacune, selon une source policière citée dans la presse.

L’ancienne présidente Cristina Kirchner (2007-2015) est actuellement en procès pour fraude et corruption, un procès pour partie en mode virtuel, auquel elle n’assiste pas. Le 22 août, l’accusation a requis contre elle une peine de 12 ans de prison et une inéligibilité à vie, dans ce procès qui porte sur des attributions de marchés publics dans son fief de Santa Cruz (sud), pendant ses deux mandats présidentiels.

Dans un paysage politique argentin fortement polarisé, le réquisitoire a donné lieu à plusieurs manifestations de soutien à Mme Kirchner par le noyau dur de la gauche péroniste dont elle est l’icône.

Adulée, mais clivante

Après l’annonce de l’agression, des centaines de personnes ont afflué au carrefour des rues Juncal et Uruguay, scandant « S’ils touchent à Cristina, quel bordel se prépare ! », et brandissant des pancartes « Todos somos Cristina » (nous sommes tous Cristina).

La tentative d’assassinat a aussitôt été condamnée par l’ensemble des chefs d’État latino-américains ainsi que par l’opposition en Argentine.

« Nous nous tenons aux côtés du gouvernement et du peuple argentins dans le rejet de la violence et de la haine », a indiqué sur Twitter le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Vendredi la porte-parole du Bureau des droits de l’homme des Nations unies, Ravina Shamdasani, a condamné à Genève « toute forme de violence politique […] et il est important d’aborder les différences par le dialogue, certainement pas de cette manière ».

Adulée par une partie de la gauche péroniste, mais personnalité clivante honnie par l’opposition, Cristina Kirchner, 69 ans, reste sept ans après son départ de la présidence une figure influente dans la politique argentine, à un an d’une élection présidentielle pour laquelle elle n’a pas fait connaître ses intentions.

Un verdict dans son procès ne devrait être rendu que fin 2022. Même en cas de condamnation, elle jouit au titre de présidente du Sénat d’une immunité parlementaire et pourrait ne pas aller en prison, voire se présenter aux élections générales d’octobre 2023.