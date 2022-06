Un bilan revu à la baisse avec neuf morts et six disparus

(Mexico) Le bilan du passage lundi au Mexique de l’ouragan Agatha, rétrogradé mardi en tempête tropicale, a été revu à la baisse par les autorités locales qui font état jeudi de neuf morts et six disparus, contre 11 morts et 22 disparus annoncés la veille.

Agence France-Presse

Le gouverneur du Oaxaca (sud-ouest) est revenu sur ses propres annonces, indiquant dans un appel vidéo au cours de la conférence présidentielle quotidienne, que « nous avons neuf décès confirmés et six personnes toujours portées disparues ».

L’ajustement de ce bilan s’explique selon le gouverneur Alejandro Murat par le rétablissement des communications et l’arrivée de l’aide d’urgence dans les villages touchés qui sont nichés dans des montagnes difficiles d’accès.

Premier ouragan de la saison, Agatha a touché lundi le littoral touristique du Oaxaca (Puerto Escondido, Huatulco, Zipolite), très apprécié des surfeurs américains et français, en catégorie 2 sur l’échelle de Saffir Simpson qui en compte 5.

Il a frappé surtout les « hauteurs de la zone côtière », la plupart des morts et disparus ont été enregistrés dans des villages enclavés dans la montagne.

La tempête frappait jeudi matin sur la partie nord de la péninsule du Yucatan, où se trouvent les stations balnéaires des Caraïbes mexicaines, et pourrait se réactiver en ouragan d’ici quelques jours, selon le service météorologique mexicain.

Le Mexique est frappé chaque année par des cyclones tropicaux sur ses côtes Pacifique et Atlantique, généralement entre mai et novembre.

Le Centre national des ouragans des États-Unis (NHC) avait précisé lundi qu’Agatha était « l’ouragan le plus violent » jamais enregistré sur la côte Pacifique du Mexique pour un mois de mai depuis 1949.