PHOTO ERALDO PERES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Brasilia) L’organisation de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) a affirmé mercredi que le président brésilien Jair Bolsonaro représentait une « menace pour les piliers de la démocratie », après ses attaques récentes contre la Cour suprême et le système électoral.

Agence France-Presse

Le dirigeant d’extrême droite « a tenté d’intimider la Cour suprême et menacé de faire annuler les élections de 2022 […], tout en violant la liberté d’expression de ceux qui critiquent » son gouvernement, a déploré l’ONG dans un communiqué.

« Ses discours récents font partie d’un ensemble d’actes et de propos qui semblent destinés à saper les droits fondamentaux, les institutions démocratiques et l’État de droit au Brésil », a ajouté HRW.

La crise institutionnelle entre Jair Bolsonaro et la Cour suprême, qui a ouvert plusieurs enquêtes contre le chef de l’État et son entourage, a atteint son paroxysme le 7 septembre, jour de la fête nationale du Brésil.

Haranguant des dizaines de milliers de partisans qu’il avait appelés dans les rues, le président a annoncé qu’il ne respecterait aucune décision prise par le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, que le système de vote électronique était une « farce » et que « seul Dieu » pourrait lui faire quitter le pouvoir.

« Le président Bolsonaro, ardent défenseur de la dictature militaire au Brésil (1964-1985), est de plus en plus virulent contre le système démocratique et la séparation des pouvoirs », a observé José Miguel Vivanco, directeur d’HRW pour l’Amérique Latine, cité dans le communiqué.

Jeudi, le chef de l’État a fait marche arrière, assurant dans une déclaration écrite que ses propos « parfois énergiques » avaient été prononcés « dans le feu de l’action ». Malgré ça, « il n’a pas retiré ses accusations infondées contre le système électoral », a souligné M. Vivanco.

La cote de popularité de Jair Bolsonaro est au plus bas, avec seulement 24 % d’opinions favorables, et les sondages le donnent largement perdant face à l’ex-président Luiz Inacio Lula da Silva au scrutin d’octobre 2022.

Le président d’extrême droite est très critiqué pour sa gestion de la pandémie, qui a fait plus de 587 000 morts au Brésil, pays également miné par le chômage et l’inflation.

Cela fait plusieurs mois qu’il dénonce des « fraudes » dans le vote électronique sans jamais en apporter la preuve.

Après l’invasion du Capitole à Washington en janvier, le président brésilien avait averti que le Brésil aurait « un problème encore pire qu’aux États-Unis » s’il continuait à utiliser ce système de vote électronique en 2022, mettant en doute la tenue du scrutin.