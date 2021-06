Le président vénézuélien Nicolas Maduro a promis lundi de respecter les victoires de l’oppositionaux élections régionales de novembre, au moment où les États-Unis et l’Union européenne se sont montrés prêts à revoir les sanctions si une négociation aboutit à des votes « crédibles ».

(Caracas) Le président vénézuélien Nicolas Maduro a promis lundi de respecter toute victoire de l’opposition aux élections régionales de novembre, au moment où les États-Unis et l’Union européenne se disent prêts à « revoir » leurs sanctions contre le pays sud-américain en échange d’élections « crédibles ».

Agence France-Presse

« Je vous l’annonce : à partir de ces élections, je pense que le mieux […] c’est que celui qui gagne puisse gouverner […] nous allons supprimer ce que nous appelions le protectorat », a déclaré le chef de l’État.

Des postes de « protecteurs » ont été créés par le dirigeant socialiste lui-même dans les régions où l’opposition avait remporté des gouvernorats ou des mairies afin de retirer le pouvoir aux élus et le confier à des membres du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV) au pouvoir.

« On arrête avec les protecteurs et protectrices pour les États et municipalités afin que celui qui gagne gouverne, point », a ajouté M. Maduro lors d’une cérémonie officielle.

Vendredi, les États-Unis, l’UE et le Canada se sont dits prêts à « revoir » les sanctions politiques et économiques imposées depuis plusieurs années au Venezuela.

« Nous sommes disposés à revoir les politiques de sanctions sur la base de progrès significatifs dans une négociation globale » afin de « permettre à tous les Vénézuéliens de s’exprimer politiquement au moyen d’élections locales, parlementaires et présidentielles crédibles, inclusives et transparentes », ont-t-ils fait savoir dans une déclaration commune.

Les principaux partis politiques d’opposition ont boycotté l’élection présidentielle de 2018, qui a vu la réélection de Nicolas Maduro, et les législatives de 2020. Dans les deux cas, ils ont dénoncé une organisation partiale et des fraudes.

Washington, Ottawa et de nombreux pays européens reconnaissent le chef de file de l’opposition Juan Guaidó, président du Parlement élu en 2015, comme président par intérim du Venezuela.

M. Guaidó a demandé en mai que soient relancées les négociations entre l’opposition et le gouvernement, une option qu’il avait jusque là écartée.

Nicolas Maduro, qui avait mis fin en 2019 à un dialogue avec l’opposition sous les auspices de la Norvège face à la multiplication des sanctions américaines contre son gouvernement, s’est dit prêt à la rencontrer « quand elle veut, où elle veut, comme elle veut ».

Il a toutefois posé des conditions : la fin des « mesures coercitives unilatérales », la « reconnaissance » de l’actuel Parlement dominé par le parti au pouvoir et le déblocage de fonds vénézuéliens gelés à l’étranger.