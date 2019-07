Le président «auto-proclamé» du Venezuela face à des partisans désenchantés

ALEXANDER MARTINEZ

Agence France-Presse

Charallave Comme des millions de Vénézuéliens, Eskeira avait mis ses espoirs de changement entre les mains de Juan Guaidó lorsqu'il s'était auto-proclamé président par intérim en janvier. Six mois plus tard, elle se dit «désenchantée» : Guaidó est toujours opposant et Nicolas Maduro toujours président.

Ces jours-ci, le baromètre personnel d'Eskeira Padron, 47 ans, oscille entre « impuissance, fatigue et désenchantement », comme elle l'explique depuis le pas de porte où elle vend haricots, pâtes et riz aux habitants de Cua, à 60 km au sud de Caracas. Des sentiments auxquels se mêle une immense tristesse, celle d'avoir perdu son père il y a deux ans, mort selon elle parce que les médicaments dont il avait besoin étaient tout bonnement introuvables. Aux pénuries de médicaments - chroniques au Venezuela - sont venues s'ajouter depuis quelques semaines des pénuries d'essence et surtout des pannes d'électricité généralisées. Lundi soir encore, un « apagon » (panne de courant, en espagnol) a plongé le pays aux plus grandes réserves de pétrole au monde dans l'obscurité la plus totale.

Agrandir Caracas a été victime d'une panne de courant lundi. REUTERS

Mardi, alors que le courant revenait progressivement, les partisans de Juan Guaidó se réunissaient autour de leur héraut à Caracas, six mois jour après jour après qu'il se fut auto-proclamé président par intérim. Il est depuis reconnu comme tel par une cinquantaine de pays, dont les États-Unis, mais son adversaire Nicolas Maduro, qu'il qualifie d'«usurpateur», préside toujours aux destinées du Venezuela depuis le palais de Miraflores. Alors Eskeira souffle : «L'espoir est parti en vacances». Pour tenter de ressusciter cet «espoir», Juan Guaidó encourage les Vénézuéliens à ne pas «se rendre». «On va y arriver!» lance-t-il lors de fréquents rallyes dans tout le pays, en présence de moins de moins de sympathisants. Parmi ses initiatives pour déloger Nicolas Maduro, l'appel à un soulèvement militaire le 30 avril a fait long feu et le plus grand secret entoure la teneur du dialogue entrepris avec le gouvernement sous les auspices de la Norvège depuis mai. «On a manifesté, on a vu des gens tomber. Et puis il y a la faim», résume Eskeira qui vend de tout mais ne gagne presque rien, seulement assez «pour manger à peu près» dans ce pays où l'inflation pourrait atteindre 10 000 000% cette année, selon le FMI. Intervention militaire? Felix Seijas, de l'institut de sondages Delphos, relève bel et bien une érosion de l'enthousiasme qui entourait Juan Guaidó en début d'année. «Certes, les gens continuent de mettre leurs espoirs en Guaidó, mais ils voient de moins en moins l'intérêt d'aller manifester parce que ça n'apporte rien», explique-t-il. À Charallave, village voisin de celui d'Eskeira, Gabriela Mico, une comptable de 47 ans, estime que le pays «est toujours plus éloigné d'une solution» à la crise.

Agrandir Juan Guaidó salue des partisans à Charallave, le 8 juin dernier. AP