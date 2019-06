Mexique : 15 000 hommes à la frontière avec les États-Unis pour stopper les migrants

Le Mexique a déployé près de 15 000 policiers et militaires à sa frontière avec les États-Unis dans le cadre de l'accord conclu avec Washington pour freiner l'immigration illégale, a annoncé lundi le ministre de la Défense, Luis Cresencio Sandoval.

« Nous avons un déploiement total, entre la Garde nationale et les membres de l'armée, de près de 15 000 hommes dans le nord du pays », a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse en compagnie du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.

Interrogé sur la possibilité pour l'armée et la Garde nationale - composée de militaires et de policiers fédéraux - non seulement d'intercepter des migrants pendant leur traversée du territoire mexicain, mais aussi de les arrêter lorsqu'ils tentent de traverser la frontière avec les États-Unis, le ministre a répondu par l'affirmative.

« Considérant que la migration (clandestine) n'est pas un crime, mais un délit administratif, nous les arrêtons et les remettons à la disposition des autorités » migratoires, a indiqué M. Sandoval.

Une photo prise par un journaliste de l'AFP pendant le week-end à la frontière avec les États-Unis a suscité une vague de critiques contre le gouvernement.

Le document montre deux femmes, accompagnées d'une fillette, arrêtées par des membres de la Garde nationale au moment où elles s'apprêtent à franchir le Rio Bravo, qui sépare Ciudad Juárez, au Mexique, de la ville d'El Paso, aux États-Unis.