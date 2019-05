Cinq touristes seraient morts dans un écrasement d'avion au Honduras

Quatre des victimes pourraient être canadiennes ou américaines, selon les premières informations fournies. Les autorités locales auraient d'abord fait état de la mort de quatre Canadiens dans l'écrasement en mer, peu après le départ de l'avion de l'île de Roatán. Un porte-parole des forces armées aurait de son côté affirmé que quatre des victimes seraient américaines.

Personne ne s'est avancé sur la nationalité de la cinquième personne à bord.

On ne connaît pas non plus les raisons de l'écrasement de l'avion, qui serait un Piper PA-32-260.

- Avec Reuters