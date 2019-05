Guaidó tente de s'allier l'armée, Maduro veut mobiliser les troupes

« L'objectif est de porter notre message sans tomber dans la confrontation, ni la provocation », a écrit Juan Guaidó sur Twitter samedi. Et le chef de file de l'opposition d'appeler les Vénézuéliens à remettre un tract destiné aux soldats pour les inciter à tourner le dos à Nicolas Maduro et à le rejoindre, tout en leur promettant l'amnistie.

Dans la matinée, de petits groupes se dirigeaient vers les différentes bases militaires de Caracas, dont celle de La Carlota, d'où Juan Guaidó avait appelé mardi à un soulèvement militaire qui a finalement avorté.

« Je ne pense pas que cela fasse basculer l'armée, mais ça y contribue », a dit à l'AFP Marcos Rodriguez, un avocat de 24 ans.

Les appels du pied de plus en plus pressants de Juan Guaidó à l'armée s'expliquent par le poids de cette institution dans l'équilibre du pouvoir au Venezuela. Elle tient le secteur du pétrole, poumon économique du pays, et plusieurs ministères. Jusqu'à maintenant, l'état-major est resté fidèle à Nicolas Maduro.

Le président socialiste, honni de l'administration Trump, a, lui, appelé samedi l'armée à être « prête » pour l'éventualité d'une attaque de l'« empire nord-américain », lors de l'inspection d'une base dans le nord-ouest du pays.

« Union, cohésion, discipline, obéissance, subordination et loyauté maximale à la Constitution, à la patrie, à la révolution et au commandant en chef légitime », a encore ordonné Nicolas Maduro aux troupes.

Washington tente à tout prix de le pousser vers la sortie au profit de Juan Guaidó. Mercredi, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré qu'une « intervention militaire est possible [au Venezuela, NDLR]. Si c'est nécessaire, c'est ce que feront les États-Unis ».