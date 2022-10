(Washington) Le président américain Joe Biden n’a pas exclu jeudi une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine durant le sommet du G20 en novembre à Bali, en Indonésie.

Agence France-Presse

« Cela reste à voir », a-t-il dit à des journalistes, interrogé sur la possibilité d’échanger directement avec le président russe pendant le sommet.

La Maison-Blanche avait auparavant déclaré qu’une telle rencontre n’était pas impossible.

Mais les projets de voyage des deux dirigeants restent à confirmer. L’exécutif américain avait déclaré que si Vladimir Poutine se rendait au sommet du G20, le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait aussi y participer, même si son pays n’est pas membre du groupe.

Joe Biden s’était par ailleurs dit « sûr » d’avoir une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping si ce dernier venait à Bali.

Il n’est pas certain que Vladimir Poutine et Xi Jinping seront présents. L’invasion de l’Ukraine a isolé la Russie sur la scène internationale, et le dirigeant chinois limite ses déplacements à l’étranger à cause de la COVID-19.

En août, le président indonésien Joko Widodo avait indiqué dans une interview à Bloomberg que les présidents russe et chinois assisteraient bien au sommet.