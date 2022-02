La candidature de ces pays « a été examinée par un groupe d’experts et ils ont prouvé qu’ils avaient la capacité d’absorber la technologie et, à l’aide de formations ciblées, passer au stade de la production assez rapidement », souligne un communiqué de l’Organisation mondiale de la santé.

(Genève) L’OMS a élargi mercredi l’accès à la technologie basée sur l’ARN messager pour fabriquer des vaccins au Bangladesh, à l’Indonésie, au Pakistan, à la Serbie et au Vietnam afin de multiplier les centres de production de vaccins contre la COVID-19.

Agence France-Presse

La candidature de ces pays « a été examinée par un groupe d’experts et ils ont prouvé qu’ils avaient la capacité d’absorber la technologie et, à l’aide de formations ciblées, passer au stade de la production assez rapidement », souligne un communiqué de l’Organisation mondiale de la santé.

Multiplier les sites de production

L’annonce s’inscrit dans la stratégie de l’organisation onusienne de multiplier les sites de production de ces vaccins dits à ARNm-qui se sont révélés parmi les plus efficaces dans la lutte contre le virus qui donne la COVID-19-et de lutter ainsi le plus efficacement possible contre l’inégalité vaccinale.

Ces nouveaux pays partenaires bénéficieront du transfert de technologie du centre installé par l’OMS en Afrique du sud.

La semaine dernière, l’organisation onusienne avait déjà désigné six pays d’Afrique pour héberger leur propre production de vaccins à ARNm.

L’Afrique du Sud, l’Égypte, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie ont été choisis par l’OMS afin de permettre au continent africain, qui est celui qui a le plus souffert d’un accès restreint aux vaccins anti-COVID-19, de fabriquer ses propres vaccins pour lutter contre la pandémie de coronavirus mais aussi d’autres maladies.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné lors d’une présentation mercredi à quel point la mise au point rapide de vaccins contre la COVID-19 avait permis de combattre plus efficacement la pandémie de COVID-19.

Mais il a aussi rappelé que tout le monde n’en avait pas bénéficié : si les pays riches en sont à recommander trois doses, les pays pauvres eux ont du mal à vacciner, y compris les professionnels de santé.

« L’inégalité était beaucoup liée au fait que sur le plan mondial, la production de vaccins est concentrée pour l’essentiel dans une poignée de pays riches », a souligné le docteur Tedros.

Et pour lui « une des leçons les plus évidentes à tirer de la pandémie de COVID-19, c’est qu’il faut augmenter la production locale de vaccins, en particulier dans les pays à faible et moyen revenus ».

Jusqu’à présent, seuls Pfizer-Biontech et Moderna avaient développé des vaccins à ARNm.

Le centre sud-africain produit déjà des vaccins ARNm en laboratoire mais ils doivent encore passer les essais cliniques et homologations à moins que Pfizer-Biontech et Moderna acceptent de partager leur savoir-faire pour accélérer le processus.

Près de 62 % de la population mondiale a reçu au moins une injection de vaccin anti-COVID-19, tous types confondus, cependant, seuls 11,3 % des Africains avaient été complètement vaccinés au début du mois de février.