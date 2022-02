PHOTO KIRSTY O’CONNOR, PA/ASSOCIATED PRESS

Retraité de la police de l’armée de l’air royale, le chien renifleur Hertz pose au Green Park de Londres avec sa médaille Dickin du Dispensaire du peuple pour animaux malades, qui récompense ses actes de bravoure et de courage. Hertz a reçu le prix après avoir trouvé plus de 100 articles de contrebande qui représentaient une menace pour la vie des militaires, des femmes et des civils en Afghanistan.