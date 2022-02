Élections du 10 avril

Macron toujours en tête devant Le Pen, Zemmour et Pécresse

(Paris) Emmanuel Macron, toujours pas candidat déclaré, continue de faire la course en tête des intentions de vote au 1er tour devant un trio composé de Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse, selon un sondage « rolling » IFOP-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi.