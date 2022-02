État de New York

Fini le masque obligatoire à l’intérieur

(New York) L’État de New York lève à compter de jeudi l’obligation du port du masque en intérieur, notamment dans les commerces, restaurants et entreprises, a annoncé mercredi la gouverneure démocrate de l’État Kathy Hochul, au moment où le nombre de contaminations à la COVID-19 est en chute libre aux États-Unis.