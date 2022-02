PHOTO RICHARD DREW, ASSOCIATED PRESS

Les États-Unis « devraient proposer des approches, des politiques et des actions plus attrayantes et plus pratiques, plus flexibles et répondre aux préoccupations de la Corée du Nord », a insisté Zhang Jun devant des médias, avant le début d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité convoquée à la demande de Washington.