(Nations unies) Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé jeudi à nouveau les États-Unis et la Banque mondiale à dégeler des fonds afghans bloqués depuis l’accession au pouvoir des talibans, à défaut de quoi, a-t-il averti, « le cauchemar qui se déroule en Afghanistan » ne fera que s’accroître.

Agence France-Presse

« Les règles et conditions qui empêchent l’argent d’être utilisé pour sauver des vies et l’économie doivent être suspendues dans cette situation d’urgence », a-t-il plaidé.

« Rôle très important » des États-Unis

« Les États-Unis ont un rôle très important à jouer, car la majeure partie du système financier mondial fonctionne en dollars », a relevé le chef de l’ONU lors d’une rencontre avec des journalistes, organisée deux jours après un appel de l’organisation à trouver plus de cinq milliards de dollars pour venir en aide en urgence au peuple afghan.

« Il existe un volume important de fonds qui sont gelés aux États-Unis et dans plusieurs autres pays du monde », a ajouté Antonio Guterres.

Au cours des derniers mois, de l’argent a été débloqué, mais « nous devons faire encore plus pour injecter rapidement des liquidités dans l’économie et éviter un effondrement qui conduirait à la pauvreté, la faim et le dénuement pour des millions de personnes », a-t-il dit en citant la Banque mondiale.

Le mois dernier, la Banque mondiale a prélevé 280 millions de dollars d’un fonds dédié à l’Afghanistan pour les transférer à l’UNICEF et au Programme alimentaire mondial opérant dans le pays, a rappelé Antonio Guterres.

J’espère que les ressources restantes — plus de 1,2 milliard de dollars — seront débloquées pour aider le peuple afghan à survivre à l’hiver. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres

Les talibans doivent aussi composer avec le gel par les États-Unis de 9,5 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale afghane, ce qui équivaut à la moitié du produit intérieur brut 2020 du pays.

Washington reste jusqu’à présent sourd aux demandes des islamistes qui réclament un dégel de ces fonds pour relancer l’économie et lutter contre la famine menaçant aujourd’hui, selon l’ONU, 23 millions d’Afghans, soit 55 % de la population.

Droits des femmes et des filles

Le chef de l’ONU a souligné que son appel se doublait d’une « demande urgente aux dirigeants talibans de reconnaître et protéger les drois humains fondamentaux des femmes et des filles ». « Aucun pays ne peut prospérer en niant les droits de la moitié de sa population », a-t-il martelé.

« Les opérations humanitaires ont désespérément besoin de plus d’argent et de plus de flexibilité. Les températures glaciales et les actifs gelés sont une combinaison mortelle pour le peuple afghan », a-t-il mis en garde.

Selon lui, aider le pays à fonctionner « donnera de l’espoir aux Afghans pour l’avenir et une raison de rester dans leur pays ».