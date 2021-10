États-Unis

Perquisitions du FBI au syndicat de la police de New York

(New York) La police fédérale américaine a perquisitionné mardi les bureaux d’un syndicat de la police de New York, la Sergeants Benevolent Association, et le domicile de son flamboyant président qui s’est souvent retrouvé en conflit avec les dirigeants de la ville en raison de ses gazouillis incendiaires et de ses tactiques intransigeantes.