(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 957 948 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 7 h.

Agence France-Presse

Plus de 30 849 800 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 20 871 300 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de samedi, 5089 nouveaux décès et 291 505 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 1133 nouveaux morts, les États-Unis (786) et le Brésil (739).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 199 268 décès pour 6 766 631 cas recensés, selon le comptage de l’Université Johns Hopkins. Au moins 2 577 446 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 136 532 morts pour 4 528 240 cas, l’Inde avec 86 752 morts (5 400 619 cas), le Mexique avec 73 258 morts (694 121 cas), et le Royaume-Uni avec 41 759 morts (390 358 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 95 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Belgique (86), l’Espagne (65), la Bolivie (65), et le Brésil (64).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 85 279 cas (10 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4634 décès et 80 477 guérisons.

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient dimanche à 7 h 322 661 décès pour 8 709 926 cas, l’Europe 225 223 décès (4 825 798 cas), les États-Unis et le Canada 208 518 décès (6 909 376 cas), l’Asie 124 713 décès (7 183 805 cas), le Moyen-Orient 42 093 décès (1 788 575 cas), l’Afrique 33 829 décès (1 401 274 cas), et l’Océanie 911 décès (31 053 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

100 000 cas en Belgique

La Belgique a franchi dimanche le cap des 100 000 infections au nouveau coronavirus, après une nette accélération des tests positifs ces dernières semaines, comme dans de nombreux pays européens.

L’Italie vote malgré le virus

Les Italiens bravent ce dimanche le coronavirus pour se rendre aux urnes, à l’occasion d’un référendum sur la réduction du nombre de parlementaires et pour élire les présidents de sept régions.

Mais scrutateurs et présidents de bureaux de vote ont massivement déclaré forfait dans tout le pays. Source d’inquiétude : les électeurs doivent abaisser leur masque pour s’identifier avant d’aller déposer leur bulletin.

Amendes salées au Royaume-Uni

Les Britanniques qui ne respecteront pas un autoconfinement en cas de contamination au coronavirus se verront infliger une amende pouvant aller jusque 10 000 livres sterling (11 000 euros), a annoncé samedi le gouvernement lors de la présentation des nouvelles règles visant à réduire le nombre de cas positifs.

Reprise des vols en Colombie

Les vols commerciaux ont repris samedi en Colombie, avec la réouverture de lignes avec les États-Unis, après environ six mois d’interruption en raison de l’épidémie de coronavirus.

D’autres connexions devraient suivre avec le Brésil, la Bolivie, le Guatemala, l’Équateur, la République dominicaine et le Mexique.

Manifestations en Argentine

Plusieurs centaines de personnes ont défilé samedi dans les rues de la capitale argentine Buenos Aires afin de protester contre les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement pour freiner l’épidémie, qui a déjà fait plus de 12 000 morts dans le pays.

Emmy Awards à domicile

Les stars américaines de séries télé recevront ce dimanche leurs Emmy Awards, équivalent des Oscars pour le petit écran aux États-Unis, en pyjama à leur domicile, pandémie oblige. Des caméras ont été dépêchées chez les quelque 130 candidats en lice, qui ont été invités à rivaliser d’inventivité dans leurs discours.

La cérémonie sera 100 % virtuelle, avec l’humoriste Jimmy Kimmel seul aux commandes dans une salle de Los Angeles déserte.

Cirque en service au volant

Pour éviter tout risque de contamination, une compagnie de cirque sud-coréenne se produit à Séoul ce week-end devant des spectateurs dans leur voiture. Pour chaque représentation, 30 véhicules sont autorisés à se garer devant la scène et ce sont des coups de klaxon qui accompagnent les envolées des acrobates.

Le spectacle annuel, qui se tient en temps normal en mai, avait été reporté deux fois à cause de la pandémie.