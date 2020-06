Le bilan de la pandémie dans le monde : plus de 382 000 morts

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 382 016 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 15 h.

Agence France-Presse

Plus de 6 440 940 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 2 768 700 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d’autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Depuis le comptage réalisé la veille à 15 h, 4753 nouveaux décès et 120 242 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont le Brésil avec 1262 nouveaux morts, les États-Unis (1052) et le Mexique (470).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 106 696 décès pour 1 841 471 cas. Au moins 463 868 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 39 728 morts pour 279 856 cas, l’Italie avec 33 601 morts (233 836 cas), le Brésil avec 31 199 morts (555 383 cas), et la France avec 29 021 morts (188 674 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 82 décès pour 100 000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (59), l’Espagne (58), l’Italie (56), et la Suède (45).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l’épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83 021 cas (1 nouveau entre mardi et mercredi), dont 4634 décès (0 nouveau), et 78 314 guérisons.

L’Europe totalisait mercredi à 15 h 180 875 décès pour 2 201 170 cas, les États-Unis et le Canada 114 154 décès (1 933 881 cas), l’Amérique latine et les Caraïbes 55 010 décès (1 104 571 cas), l’Asie 17 391 décès (598 331 cas), le Moyen-Orient 9900 décès (434 110 cas), l’Afrique 4555 décès (160 282 cas), et l’Océanie 131 décès (8599 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

OMS : revirement sur l’hydroxychloroquine

L’OMS a annoncé la reprise des essais cliniques sur l’hydroxychloroquine, neuf jours après les avoir suspendus à la suite de la publication d’une étude dans la revue médicale The Lancet dont la méthodologie a ensuite été vivement contestée.

Après analyse des « données disponibles sur la mortalité », les membres du Comité de sécurité et de suivi ont estimé « qu’il n’y a aucune raison de modifier le protocole » des essais cliniques, a précisé l’Organisation mondiale de la Santé.

Frontières italiennes rouvertes aux Européens

Dans l’espoir de sauver sa cruciale industrie touristique, l’Italie – dont une des régions, la Lombardie (nord), a été l’épicentre de la pandémie en Europe – a rouvert mercredi ses frontières aux voyageurs européens, sans restrictions.

Le ministre italien des Affaires étrangères a demandé mercredi « la réciprocité » à ses partenaires européens sur la réouverture des frontières, alors que l’Autriche et la Suisse gardent leur frontière italienne fermée en dépit d’un déconfinement qui se généralise en Europe.

Assouplissements allemand et néerlandais

Berlin a annoncé la levée le 15 juin de ses mises en garde sur les voyages touristiques en Europe. Les « avertissements » seront remplacés par des « recommandations » aux voyageurs par pays.

Le gouvernement néerlandais va aussi assouplir à partir du 15 juin les mises en garde sur les voyages touristiques pour plusieurs pays d’Europe.

La Belgique desserre son étau

La Belgique a annoncé qu’elle rouvrirait à compter du 15 juin ses frontières avec les autres pays de l’Union européenne, le Royaume-Uni et les quatre pays de l’espace Schengen non membres de l’UE.

Cafés, bars et restaurants devraient eux rouvrir, sous strictes conditions, à partir du 8 juin.

Vols chinois sous contrôle aux États-Unis

L’administration américaine va interdire temporairement des vols de compagnies aériennes chinoises de et vers les États-Unis, parce que Pékin n’a toujours pas autorisé les transporteurs américains à reprendre l’activité en Chine malgré le déconfinement.

Cette interdiction prendra effet le 16 juin, mais il n’est pas exclu que sa mise en œuvre démarre avant.

Unis pour un vaccin produit en Europe

La France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas ont convenu de former une « alliance » visant à assurer la production d’un potentiel vaccin contre la COVID-19 en Europe, ont annoncé les autorités néerlandaises.

Les quatre pays « explorent conjointement diverses initiatives prometteuses et sont en discussion avec diverses sociétés pharmaceutiques ».

La France mal préparée

Stocks de masques « insuffisants », situation « tendue à l’hôpital » avant la crise ou encore agences régionales de santé « trop centralisées » : l’épidémie du coronavirus a « révélé des faiblesses » françaises, souligne le rapport d’une mission d’information parlementaire de l’Assemblée nationale.