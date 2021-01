Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Simon Chabot

La Presse

Josée Lapointe

La Presse

Éric Clément

La Presse

Sur le web : 20 artistes dans votre salon

Ce sera sans doute une excellente façon d’oublier les mauvaises nouvelles des derniers jours : une vingtaine d’artistes, dont Hubert Lenoir, Safia Nolin, LaF, Nobro et Les Deuxluxes se produiront gratuitement ce jeudi soir dans le cadre du spectacle virtuel L’Autel 4461, présenté par le bar montréalais l’Escogriffe. Nicolas Ouellet animera la soirée qui s’annonce pour le moins éclectique et qui sera diffusée sur YouTube. Ça commence à 20 h… à l’heure où tout le monde devrait être à la maison !

> Visionnez le spectacle

Sur les plateformes : les 25 ans du Boogie Wonder Band

IMAGE FOURNIE PAR LE BOOGIE WONDER BAND Le Boogie Wonder Band fête ses 25 ans cette année, et à défaut de pouvoir le faire sur scène, le groupe spécialisé en reprises de succès des années 70 fêtera l’évènement le 8 janvier à 20 h lors d’un spectacle virtuel diffusé sur la plateforme Live dans ton salon.

Le Boogie Wonder Band fête ses 25 ans cette année, et à défaut de pouvoir le faire sur scène, le groupe spécialisé en reprises de succès des années 70 fêtera l’évènement le 8 janvier à 20 h lors d’un spectacle virtuel diffusé sur la plateforme Live dans ton salon. Le talentueux groupe de 10 musiciens et danseurs à l’énergie contagieuse interprétera donc les tubes disco-funk le temps d’une soirée festive, une belle occasion de sortir vos costumes à paillettes et danser !

> Obtenez des billets

À la télé : et la personnalité de 2020 est…

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Isabelle Racicot animera samedi l’émission Les dix de 2020 à Radio-Canada.

Qui a le plus marqué l’année 2020 ? Joyce Echaquan, Luc Dionne ou encore Chrystia Freeland ? Isabelle Racicot présentera les 10 personnalités de l’année dernière ce samedi 9 janvier dans le cadre de l’émission Les dix de 2020, diffusée simultanément à ICI Télé et à ICI Première. Un comité formé pour l’occasion a élaboré un classement qui sera présenté au fil de la soirée, de la dixième à la première position. Radio-Canada parle de « choix subjectifs et assumés » parmi tous ceux qui ont fait la manchette en 2020. Une balado offerte sur la plateforme OHdio permettra d’écouter ensuite les entrevues intégrales réalisées avec ces personnalités, ou leurs proches, dont Carol Dubé, le mari de Joyce Echaquan.

Samedi 9 janvier, à 20 h 30, à ICI Télé et ICI Première.

Sur le web : John Heward et Harold Klunder

IMAGE FOURNIE PAR LA GALERIE MCCLURE Sans titre, 2017-2019, Harold Klunder et John Heward, gravure

La galerie McClure présente dès vendredi, et jusqu’au 30 janvier, le fruit du travail collaboratif entre les peintres Harold Klunder et feu John Heward, réunis par le graveur montréalais Paul Machnik pour explorer le médium du carborundum en tandem. « Ces œuvres marquent une collaboration remarquable et historique entre des artistes canadiens estimés et constituent un hommage, puisqu’elles ont été réalisées au cours du dernier mois précédant le décès de John [en novembre 2018] », explique la galerie. Une seule visite virtuelle commentée est organisée. Elle a lieu ce jeudi à 17 h.

> Consultez le site de la galerie McClure

Sur le web : l’ensemble Arion pour des soupers de roi…

PHOTO FOURNIE PAR ARION

L’ensemble de musique baroque Arion entreprendra sa saison le 15 janvier prochain avec sa Musique pour les soupers du roy. Les 21 musiciens, dirigés par le chef et directeur artistique Mathieu Lussier, interpréteront la musique orchestrale jouée pendant les soupers du roi de France pendant le siècle des Lumières (XVIIIe siècle). On pourra y entendre des pièces de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville, Jean-Philippe Rameau et Antoine Dauvergne. Sur le web pendant trois semaines. À écouter pendant le souper…

> Consultez le site d’Arion

Sur les plateformes : Kerson Leong ouvre la saison de Pro Musica

PHOTO PRO MUSICA Le jeune violoniste canadien Kerson Leong

Le jeune violoniste canadien Kerson Leong inaugurera la nouvelle saison de Pro Musica dimanche, dans le cadre de sa série Cartes blanches. Avec la pianiste Pamela Reimer, il interprétera la Sonate no 3 pour violon et piano en ré mineur, op. 108 de Johannes Brahms, ainsi que la Sonate no 3 pour violon et piano en do mineur, op. 45 d’Edvard Grieg. Kerson Leong, qui s’est fait remarquer il y a deux ans lors de sa résidence avec l’Orchestre Métropolitain, s’est produit un peu partout dans le monde depuis. Le concert consacré au répertoire romantique sera accessible sur Livetoune à partir du 10 janvier.

> Obtenez des billets