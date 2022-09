La Financière Banque Nationale et la firme Stifel GMP suggèrent désormais d’acheter le titre de Couche-Tard. Ils sont dorénavant 16 sur 17 à proposer d’acheter.

Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Richard Dufour La Presse

Alimentation Couche-Tard fait maintenant presque l’unanimité sur Wall Street et Bay Street.

La chaîne de dépanneurs de Laval a obtenu en milieu de semaine deux nouvelles recommandations d’achat après la présentation de ses résultats de début d’exercice.

La Financière Banque Nationale et la firme Stifel GMP suggèrent désormais d’acheter le titre. Ils sont dorénavant 16 sur 17 à proposer d’acheter.

Les deux firmes font remarquer que Couche-Tard a récemment cessé de racheter des actions, ce qui laisse croire qu’une acquisition pourrait bientôt se concrétiser.

L’analyste Martin Landry, chez Stifel, souligne que Couche-Tard continue d’impressionner par la croissance ininterrompue de ses profits malgré une contribution limitée en provenance d’acquisitions. Il juge « raisonnable » l’évaluation actuelle.

Le fonds d’investissement américain Long Path Partners vient de bonifier sa mise dans mdf commerce. Le troisième actionnaire en importance de l’exploitant de plateformes de commerce électronique de Longueuil a acheté un demi-million de dollars en actions entre le 22 et le 29 août.

Bombardier a été le titre québécois le plus performant en août à la Bourse de Toronto. L’action du constructeur montréalais de jets d’affaires s’est appréciée de 53 % durant le mois. mdf commerce (+ 41 %) et Bausch Health (+ 34 %) ont aussi connu un très bon mois. Chez les perdants du mois, Guru a cédé 28 % en août. Lion (- 22 %), Tecsys (- 17 %), Goodfood (- 16 %) et TVA (- 15 %) ont aussi traversé un mois difficile.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Mark Pathy, président du conseil d’administration de Stingray

Le président du conseil d’administration de Stingray a acheté cette semaine pour 1 million de dollars d’actions du fournisseur montréalais de services musicaux. Mark Pathy a acheté au total 183 700 actions au cours des séances de mardi et de mercredi.

Le fondateur et grand patron de Lion a acheté cette semaine pour un quart de million de dollars d’actions du constructeur de véhicules électriques de Saint-Jérôme. Marc Bédard a acheté mardi un bloc de 50 000 actions au prix unitaire de 5 $.

Les analystes s’attendent à ce que la direction de Dollarama relève ses prévisions vendredi en publiant ses résultats trimestriels. Si c’est le cas, il faudra voir à quelle hauteur elles seront relevées.

Les titres québécois d’Uni-Sélect et de Bellus Santé seront intégrés au principal indice de la Bourse de Toronto à compter du lundi 19 septembre, alors que le titre de la société pharmaceutique de Laval Bausch Health sera éjecté de l’indice S&P/TSX 60 ce même jour.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le siège de Bausch Health à Laval

Être évincé ou ajouté à un indice peut avoir un effet puisque cela peut provoquer des transactions d’investisseurs qui ajustent leurs positions. D’importantes sommes sont investies via des fonds indiciels reproduisant des indices en détenant les titres qui les composent.

RBC a présenté jeudi une mise à jour de sa Canadian Focus List pour l’automne et un titre québécois y est ajouté, celui de la Banque Nationale. Cette liste d’une trentaine de titres contient encore les noms de Couche-Tard et de Dollarama. Les titres sélectionnés pour cette liste sont jugés de « haute qualité » et considérés comme ayant une feuille de route de création de valeur pour les actionnaires.

La Banque Nationale est toutefois le seul titre sur cette liste ne bénéficiant pas d’une recommandation d’achat par RBC. La recommandation de l’analyste chargé de suivre le titre de RBC est « performance de marché », l’équivalent de « conserver » dans le jargon.

La Bourse de Toronto, la Bourse de New York et le NASDAQ resteront fermés lundi à l’occasion de la fête du Travail.

Les titres québécois de Cogeco, Nuvei, Banque Laurentienne, CAE, Lion, Velan, Marché Goodfood, TVA, Héroux-Devtek et Guru ont tous atteint cette semaine un plancher des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.