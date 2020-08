À New York, le baril américain de WTI pour le mois de septembre lâchait 0,59 % à 41,94 dollars.

Le pétrole à l’équilibre, les investisseurs temporisent après un plus haut en cinq mois

(Londres) Les cours du pétrole soufflaient jeudi au lendemain d’un plus haut depuis le début du mois de mars, les investisseurs se sentant rassurés par une forte chute des stocks de pétrole brut aux États-Unis annoncée mercredi par l’EIA.

Agence France-Presse

Vers 5 h 50, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 45,18 dollars à Londres, en hausse de 0,02 % par rapport à la clôture de mercredi.

La veille, le Brent a dépassé la barre des 46 dollars et le WTI celle des 43 dollars, une première depuis cinq mois, au moment de la chute déclenchée par une courte, mais intense guerre des prix entre la Russie et l’Arabie saoudite, et l’aggravation de la pandémie de COVID-19 en Europe.

L’Agence américaine d’Information sur l’Énergie (EIA) « a fait état hier (mercredi) d’une baisse plus importante que prévu des stocks de brut, ce qui a contribué à faire monter les prix », a résumé Al Stanton, analyste de RBC.

Les réserves de pétrole brut ont en effet reculé de 7,4 millions de barils au 31 juillet, et « de plus de 18 millions de barils au cours des deux dernières semaines aux États-Unis », a calculé Jeffrey Halley, de Oanda.

Avec un dollar orienté à la baisse - le billet vert est au plus bas depuis plus de deux ans face aux principales devises- « cela a suffi pour que le Brent et le WTI décollent », a-t-il ajouté.

La faible demande d’essence chez le premier consommateur mondial d’or noir était cependant de nature à limiter les ardeurs des prix et des opérateurs de marché.

Les stocks d’essence ont augmenté de 400 000 barils aux États-Unis la semaine passée, alors que les analystes anticipaient un recul de 500 000 barils.