Turquie: arrestation de 62 étrangers soupçonnés de liens avec l'EI

Ces personnes, arrêtées dans la nuit de jeudi à vendredi, sont soupçonnées d'avoir fourni un soutien financier à des membres de l'EI dans les « zones de combat », affirme Dogan.

Sans donner de précisions sur la nationalité des suspects, Dogan ajoute que des procédures d'expulsion ont été engagées contre eux.

La Turquie a été frappée depuis plus de deux ans par plusieurs attentats meurtriers attribués ou revendiqués par l'EI, dont le dernier en date a fait 39 morts dans une discothèque huppée d'Istanbul la nuit du Nouvel An.

Depuis cette attaque, les autorités procèdent régulièrement à l'arrestation de « terroristes » présumés et les mesures de sécurité ont été renforcées.

Ainsi, selon une compilation de chiffres publiés chaque semaine par le ministère de l'Intérieur, 634 personnes ont été arrêtées pour des soupçons de liens avec l'EI au cours du seul mois de novembre.

Par ailleurs, le premier ministre turc Binali Yildirim a affirmé vendredi lors d'un discours télévisé que les autorités turques avaient renvoyé au total plus de 50 000 combattants étrangers qui tentaient d'entrer en Turquie et arrêté plus de 5000 membres présumés de l'EI dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme.