La CIA «a torturé et assassiné» Che Guevara, dit le président bolivien

Le président bolivien Evo Morales a accusé la CIA d'avoir «persécuté, torturé et assassiné» Ernesto «Che» Guevara, en 1967 en Bolivie, au premier des cinq jours d'hommage au guérillero, 50 ans après sa mort.

«L'histoire est claire. La CIA a persécuté, torturé et assassiné le Che Guevara. Les forces armées ont agi, soumises aux États-Unis sur décision (du président de l'époque, René) Barrientos», a écrit le président socialiste sur Twitter.

Le révolutionnaire argentin avait été capturé le 9 octobre 1967 par l'armée de Bolivie, où il était arrivé 11 mois plus tôt avec une cinquantaine de guérilleros. Le lendemain, il avait été exécuté par un soldat bolivien, sur ordre de ses supérieurs.

La Bolivie a débuté jeudi un programme d'hommage au Che, prévu jusqu'au lundi 9, avec des événements culturels, politiques et gastronomiques dans le village de Vallegrande, où ont été retrouvés les restes du Che.

Selon M. Morales, la cérémonie principale aura lieu le 9 octobre à Vallegrande, en présence des vice-présidents cubain et vénézuélien, des quatre enfants du Che, de certains de ses frères et de représentants d'organisations sociales d'Argentine et du Pérou.