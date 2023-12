Chaque année, La Presse invite ses donateurs à visionner en direct son événement annuel exclusif, qui rassemble ses journalistes, photographes et chroniqueurs pour faire le bilan des grands reportages de la dernière année et livrer des témoignages inédits sur les coulisses de leur métier. En 2023, l'actualité a été ponctuée de plusieurs événements marquants, ici comme ailleurs. Dans la vidéo ci-dessous, nous vous donnons accès aux meilleurs moments de notre revue de l’année 2023, animée par Rose-Aimée Automne T. Morin et Marc Cassivi, pour vous présenter un aperçu des discussions qui ont eu lieu entre nos panélistes invités.

La soirée 2023 vue par La Presse réunissait sur place les correspondants parlementaires à Ottawa Joël-Denis Bellavance et Mylène Crête, Caroline Touzin de l’équipe d’enquête, les journalistes Léa Carrier, Katia Gagnon, Marc-André Lemieux, Dominic Tardif ainsi que le correspondant aux États-Unis Richard Hétu. De plus, les chroniqueurs Yves Boisvert, Hugo Dumas, Marie-Eve Fournier, Chantal Guy, Isabelle Hachey, Patrick Lagacé et Laura-Julie Perreault ainsi que le très respecté caricaturiste Serge Chapleau ont également participé aux échanges en direct.

