À l'occasion d’une rencontre numérique exclusive animée par la journaliste Gabrielle Duchaine, Daniel Renaud, spécialisé dans le domaine de la justice, des faits divers et du crime organisé, nous amène dans les coulisses de son métier et nous raconte des anecdotes inédites. Les donateurs sont invités à assister à cet événement virtuel le mercredi 18 octobre dès 12 h!

Les affaires judiciaires et le crime organisé continuent d’occuper une place importante dans l’actualité. À La Presse, Daniel Renaud est l’un des journalistes qui assurent la couverture de ce secteur. Du palais de justice de Montréal aux scènes de crimes où les organisations criminelles les plus notoires du Québec ont sévi : il est amené à couvrir différents événements d’intérêt public. C’est entre autres grâce à son fort réseau de contacts qu’il réussit à demeurer connecté sur les nouveaux développements dans le secteur et à être parmi les premiers sur la nouvelle.

Comment entretient-il ses contacts? Quels sont les défis auxquels il est confronté au quotidien? Comment compose-t-il avec la peur et le risque? En quoi jongler avec des informations confidentielles et délicates influence-t-il son travail? Il vous révèle quelques secrets de sa pratique journalistique durant cette discussion d’une durée d’une heure.

Daniel Renaud a commencé sa carrière en 1988 à la radio, notamment pendant cinq ans comme lecteur et reporter à la défunte station CJMS. Il a aussi travaillé pendant une douzaine d'années comme reporter à la télévision, à TQS et à TVA, où il a notamment occupé le poste de rédacteur en chef de l'émission J.E. durant deux ans. Il est ensuite passé à la presse écrite en 2005, aux nouvelles policières au Journal de Montréal et à ruefrontenac.com. Il s’est joint à la rédaction de La Presse en 2012. Il est l'auteur des livres Raymond Boulanger, pilote mercenaire (2013), Cellule 8002 vs Mafia (2016) et Vito Rizzuto, la chute du dernier parrain (2018), tous publiés aux Éditions La Presse.

Gabrielle Duchaine est journaliste d’enquête à La Presse. Elle s’intéresse notamment aux affaires sociales, à la santé, aux questions autochtones, au terrorisme et à la radicalisation. Gabrielle a mené des enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur l’internet et sur les réseaux de djihadistes québécois. Elle a fait la lumière sur la mort violente de 250 enfants autochtones. Elle a exposé le cafouillage de l'ONU dans la lutte au choléra en Haïti. Elle s’est rendue au Viêt Nam pour documenter l’adoption internationale au Canada. Elle a couvert à Paris les attentats terroristes de novembre 2015. Elle a remporté sept fois le prix Judith-Jasmin de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, deux prix d'équipe au Concours canadien de journalisme et une mention d’honneur au prix Hillman canadien, qui honore l’excellence en journalisme au service de l’intérêt général.

Vous faites partie de notre communauté de donateurs? Surveillez vos courriels : vous recevrez le lien de connexion pour vous joindre à l’événement dans les heures le précédant, à l’adresse avec laquelle vous avez fait votre dernier don.

Vous souhaitez donner et soutenir vous aussi la mission de La Presse d’offrir une information de qualité, gratuite pour tous? Cliquez ici!