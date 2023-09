Fidèle lectrice de La Presse depuis plusieurs années, Isabelle Audet n’a pas hésité à poser sa candidature lorsqu’un poste s’est ouvert en 2001. Celle qui a commencé sa carrière en tant que journaliste au pupitre occupe aujourd’hui l’important rôle de directrice de la section Contexte, et maintenant de la section Dialogue, la nouveauté de l’automne sur nos plateformes. Elle nous raconte son impressionnant parcours.

Isabelle a beaucoup évolué au sein de l’organisation avant de faire ce qu’elle fait aujourd’hui. « J’ai eu la chance d’occuper plusieurs postes au fil des années, de journaliste au pupitre à chef de division, à journaliste aux actualités, puis aux sections magazines… en passant par des couvertures sportives! », nous raconte-t-elle.

Son parcours en journalisme n’a toutefois pas débuté au sein de notre équipe. C’est plutôt dans un petit hebdo qu’elle a fait ses premières armes… tout juste à l’âge de 15 ans.

« J’ai commencé ma carrière aux défunts Hebdos de Laval, avec une chronique intitulée « Les nouvelles d’Isabelle » et dans laquelle je donnais des nouvelles de tous les groupes communautaires imaginables dans la ville. Je tapais mes textes à la machine à écrire et je les envoyais au journal… par fax. »

PHOTO FOURNIE PAR ISABELLE AUDET Archive de sa chronique « Des nouvelles d'Isabelle » aux défunts Hebdos de Laval.

Le désir d’apprendre

Guidée par sa curiosité, la journaliste possède un large spectre d’intérêts. Une qualité qui lui a donné un peu de fil à retordre plus jeune, alors qu’elle jonglait avec différentes possibilités de carrière.

« À l’adolescence, j’hésitais entre l’enseignement, la psychologie et le journalisme. J’aimais apprendre sur toutes sortes de sujets, raconter des histoires, et prendre le temps de comprendre les gens. Finalement le journalisme comble tous ces champs d'intérêt », nous indique Isabelle.

Même dans son travail au quotidien, notre collègue s’intéresse à tout. Elle se qualifie de « généraliste » : « J’aime me laisser porter par les défis, peu importe le champ de couverture ».

Bien qu’elle ait poursuivi sa carrière dans le domaine, elle continue d’explorer ses autres champs d’intérêt dans sa vie personnelle : « J’étudie aussi tranquillement en psychologie, au rythme d’un cours par session, seulement pour mon plaisir personnel ».

Plus qu’un rôle de gestion

Isabelle occupe un rôle central au sein de la salle de rédaction. En tant que directrice de sections, elle est amenée à devoir travailler sur plusieurs choses en même temps. Selon elle, il faut savoir faire preuve de rigueur et être créatif, car les imprévus s’invitent souvent dans la partie. Le travail d’équipe devient donc un élément crucial dans son quotidien.

« Dans mon travail de directrice, je dois sans cesse travailler en équipe avec mes collègues, et j’adore ça, soutient-elle. C’est stimulant et ils sont franchement formidables. Je suis fière de voir que ce travail d’équipe rejoint nos lecteurs, leur permet de mieux comprendre des enjeux, ou les interpelle. C’est valorisant. »

Dans les derniers mois, elle a d’ailleurs été aux premières loges d’un important projet qui a récemment vu le jour dans nos écrans : Dialogue. Cette nouvelle section se veut un espace public, permettant de maximiser les échanges, d’incarner et d’humaniser la discussion et d’aider le public à mieux comprendre les petits et les grands sujets de l’actualité.

« Pour la section Dialogue, mon rôle a été, avec ma patronne Mélanie Thivierge, le chef de division Simon Chabot-Blain et l’équipe de production du journal, de concevoir un environnement où les lecteurs pourraient trouver plus de sens au flot continu d’information, explique Isabelle. Un endroit où ils sentiraient que la discussion est possible. Je travaille donc tous les jours à suivre cette mission avec notre équipe de chroniqueurs et collaborateurs. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Photo de l'équipe Dialogue. Avant : Vincent Brousseau-Pouliot, Alexandre Sirois, Mélanie Thivierge. Arrière : Philippe Mercure, Nathalie Collard, Simon Chabot-Blain et Isabelle Audet

Au quotidien, elle a pour mission de mettre de l’ordre dans les idées, parce que l’actualité foisonne et ne dort jamais.

« Je discute de sujets, je précise la vision, j’approuve les textes et je m’assure que tout fonctionne avec notre équipe de production. Je suis comme un chef d’orchestre (qui n’est rien sans les musiciens)! », se plait-elle à donner comme image.

Pour Isabelle, travailler à La Presse a toujours été un rêve. Aujourd’hui, alors qu’elle y œuvre depuis plus de 20 ans, elle réalise que c’est un privilège de pouvoir contribuer à la démocratie et à l’importance de bien informer la population.

« On a un réel impact dans notre société, mais ça vient avec d’immenses responsabilités. Je suis extrêmement fière de pouvoir faire partie d’une équipe aussi talentueuse, rigoureuse, et autant animée par le droit du public à l’information. »

Journaliste dans l’âme, Isabelle a un talent inné pour le métier. Son parcours inspirant en témoigne particulièrement. Elle mentionne souvent la chance qu’elle a de travailler à La Presse. C’est nous qui sommes chanceux de t’avoir parmi nous, Isabelle!