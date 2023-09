Un nouveau jeu fait son entrée dans votre édition quotidienne La Presse+. Comme le populaire jeu du New York Times, Le mot consiste à deviner un terme en six tentatives. Chaque jour, une grille de cinq lettres et de six lettres sont offertes aux lecteurs.

Comment jouer ?

Devinez les mots du jour en six essais ou moins.

À chaque essai, la couleur de chaque case vous donnera un indice :

Case verte : la lettre occupe la bonne case ;

Case jaune : la lettre se trouve dans la solution, mais doit être déplacée ;

Case grise : la lettre ne figure pas dans la solution.

La solution peut être un nom commun, un adjectif au singulier ou un verbe à l’infinitif. Un seul mot par grille peut être deviné par jour.

Partagez votre score avec vos amis !

Où accéder au jeu ?

Trouvez Le mot dans la section Jeux, météo, etc. de votre application pour tablette La Presse+. Les écrans Amusez-vous vous proposent aussi les mots croisés et les sudokus.

Vous n’avez pas l’application ? La Presse+ est entièrement gratuite. Voici comment la télécharger sur votre tablette.