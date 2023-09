Dès le 11 septembre, retrouvez sur toutes les plateformes de La Presse une nouvelle section conçue pour discuter, s’ouvrir à l’autre et donner du sens à notre monde. Dialogue, qui prend la place de l’actuelle section Débats, se matérialisera dans l’esprit d’un souper entre amis au cours duquel tous les enjeux de l’heure font l’objet de discussions animées. Et vous êtes tous conviés à table!

Publiée du lundi au vendredi, Dialogue se veut un nouvel espace public permettant de maximiser les échanges et d’humaniser la discussion. La section se situe à la jonction des grands débats de société et des questions terre-à-terre qui préoccupent les gens dans leur quotidien. La mission de l’équipe est de donner du sens au flot continu de l’actualité, pour vous permettre d’être mieux outillés et ainsi participer à la discussion à votre tour.

Dans Dialogue, les points de vue seront variés et complémentaires, parfois divergents, mais toujours stimulants. Les échanges seront riches et iront au-delà des idées préconçues ; des questions qui nous bousculent et nous confrontent. Nos chroniqueurs et collaborateurs réputés veilleront à offrir des réponses allumées qui contribuent à faire de nous des citoyens mieux éclairés et plus avisés.

Une équipe de tous horizons

Dialogue sera animée par quatre chroniqueurs, soit Nathalie Collard, Vincent Brousseau-Pouliot, Philippe Mercure et Alexandre Sirois. La nouvelle section propose aussi les points de vue de collaborateurs de tous horizons qui jouent un rôle sur la scène publique. En plus de Régis Labeaume (le lundi), Marie-France Bazzo (le mardi), Michel C. Auger (le mercredi) et Maxime Pedneaud-Jobin (le jeudi), Rafaële Germain se joint aux collaborateurs réguliers, le vendredi. De manière occasionnelle, des personnalités s’ajouteront à l’équipe pour participer à la discussion avec vous.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L'équipe de Dialogue. Avant : Vincent Brousseau-Pouliot, Alexandre Sirois et Mélanie Thivierge, directrice du développement stratégique. Arrière : Philippe Mercure, Nathalie Collard, Simon Chabot-Blain, chef de division, et Isabelle Audet, directrice des sections Contexte et Dialogue.